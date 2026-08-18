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Der europäische Bezahldienst Wero hat zwei Jahre nach seinem Start zwar an Bekanntheit gewonnen, ist einem Großteil der deutschen Bevölkerung aber weiterhin kein Begriff. Nach einer repräsentativen Umfrage im Auftrag von Verivox können nur 39 % der Befragten Wero korrekt als Zahlungsdienst einordnen. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das immerhin einem Anstieg um neun Prozentpunkte.

Damit wissen allerdings weiterhin 61 % nicht, was sich tatsächlich hinter dem Namen verbirgt. 31 % der Befragten gaben an, noch nie von Wero gehört zu haben. Weitere 23 % kennen zumindest den Namen, können ihn jedoch keinem konkreten Angebot zuordnen. Sieben Prozent verwechselten Wero mit anderen Finanzprodukten und hielten den Dienst beispielsweise für eine App zum Handel mit Währungen, eine Anwendung zur Geldanlage, eine Debit-Kreditkarte aus Holz (kein Witz!) oder einen Legitimierungsdienst.

Die langsam steigende Bekanntheit schlägt sich zudem auch nur begrenzt in der tatsächlichen Nutzung nieder. Lediglich bei 14 % aller Befragten ist das Girokonto bereits für Wero freigeschaltet. Knapp sieben Prozent haben den Dienst schon verwendet, um Geld an andere Nutzer zu überweisen oder einen Einkauf zu bezahlen. Selbst unter denjenigen, die Wero grundsätzlich kennen, hatten 65 % bislang keinerlei eigene Berührungspunkte damit.

Von einer breiten Akzeptanz im Online-Handel ist der Dienst nach Einschätzung von Verivox ebenfalls noch weit entfernt. Geschäftsführer Oliver Maier verweist seinerseits darauf, dass trotz größerer Werbekampagnen während der vergangenen zwölf Monate weiterhin sechs von zehn Deutschen nicht wissen, worum es sich bei Wero überhaupt handelt. Die Aufnahme bei einzelnen bekannten Online-Händlern sei zwar ein Fortschritt, stelle aber noch keine flächendeckende Verfügbarkeit dar.

Hinter Wero steht die European Payment Initiative (EPI), in der sich zahlreiche europäische Banken zusammengeschlossen haben. In Deutschland beteiligen sich unter anderem Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken, die Deutsche Bank und die ING. Die Initiative will mit Wero eine europäische Zahlungsplattform etablieren, die langfristig mit den bislang dominierenden Angeboten internationaler Anbieter konkurrieren kann.