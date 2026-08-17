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Anthropic versieht seine Claude-Modelle neuerdings mit einem unsichtbaren Wasserzeichen. Dieses soll KI-generierte, bzw. von Claude bearbeitete Texte maschinell erkennbar machen. Die seit dem 2. August 2026 eingesetzte Technik ist Teil der Umsetzung der Transparenzvorgaben des europäischen AI Act, wird seitens des Unternehmens aber weltweit verwendet. Mittlerweile hat Anthropic auch eine Erklärung nachgereicht, wie die Kennzeichnung technisch funktioniert. Gleichzeitig sorgt die Einführung unter zahlenden Claude-Nutzern auch für Kritik und erste Kündigungen.

Für die Kennzeichnung greift Anthropic grundsätzlich auf SynthID-Text von Google DeepMind zurück. Das Verfahren setzt dabei nicht auf klassische unsichtbare Zeichen oder zusätzliche Metadaten innerhalb eines Textdokuments, sondern lässt das Wasserzeichen bereits während der Generierung entstehen. Normalerweise stellen Sprachmodelle bei der Texterzeugung ähnlicher Formulierungen auf ein Zufallsverfahren ab. Bei SynthID wird dieser Prozess allerdings so beeinflusst, dass anhand eines kryptografischen Schlüssels ein statistisch nachweisbares Muster entsteht.

Der Ansatz hat gegenüber klassischen Metadaten dabei den Vorteil, dass die Markierung Bestandteil des eigentlichen Textes ist. Erst signifikante Änderungen am Text können sich auf die Integrität dieses Musters auswirken. An seine Grenzen kommt das Verfahren allerdings bei recht kurzen Texten. Ähnliches gilt für Quellcode und stark faktenorientierte Texte, bei denen das Modell weniger Spielraum bei der Auswahl alternativer Formulierungen besitzt.

Anthropic betont außerdem, dass das Wasserzeichen keine personenbezogenen Informationen enthält. Es soll weder einen bestimmten Nutzer noch eine Organisation oder einzelne Claude-Unterhaltungen identifizieren können. Zusätzliche Tokens werden durch die Technik ebenfalls nicht benötigt. Eine Schnittstelle, mit der Nutzer und externe Anbieter Texte auf die Kennzeichnung überprüfen können, befindet sich derzeit noch in Entwicklung.

Gerade die Beständigkeit des Wasserzeichens sorgt allerdings auch für Unmut unter einem Teil der Claude-Kundschaft. Business Insider berichtet etwa von Dutzenden Nutzern, die in sozialen Netzwerken angegeben haben, ihr Abonnement wegen der neuen Kennzeichnung gekündigt zu haben.

Die Kritik richtet sich dabei nicht ausschließlich gegen die Kennzeichnung vollständig von Claude geschriebenen Texte. Einige professionelle Anwender sehen aber vor allem ein Problem darin, dass auch Inhalte markiert werden können, bei denen Claude lediglich als Werkzeug zur Bearbeitung eingesetzt wurde. Dazu gehören etwa Korrekturen, Übersetzungen oder Zusammenfassungen. Ein positiver Nachweis bedeutet nach Anthropics eigener Darstellung lediglich, dass Claude an einem Text beteiligt gewesen sein könnte – nicht, dass das Sprachmodell dessen ursprünglicher Autor war.

Diese Unterscheidung könnte in der Praxis dennoch schwer zu vermitteln sein. Ein von Business Insider befragter Entwickler äußerte etwa die Sorge, Kunden könnten eine erkannte Claude-Markierung als Hinweis darauf interpretieren, dass eine abgegebene Arbeit vollständig von einer KI erstellt wurde. Damit könnten Fragen nach der Urheberschaft entstehen, obwohl Claude möglicherweise nur zur Überarbeitung eingesetzt wurde. Ähnliche Bedenken bestehen bei Arbeitsverträgen, Kundenvereinbarungen oder akademischen Regeln, die den Einsatz generativer KI einschränken.

Einige der von Business Insider befragten Nutzer wollen deshalb auf andere KI-Angebote ausweichen. Damit entwickelt sich die technische Transparenzfunktion für Anthropic zumindest bei einem Teil der professionellen Kundschaft zu einem Wettbewerbsfaktor, im positiven wie im negativen Sinn.