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Microsoft schränkt den Funktionsausbau seiner Microsoft-365-Anwendungen unter Windows 10 weiter ein. Ab August 2026 sollen Word, Excel, PowerPoint und weitere Programme auf dem älteren Betriebssystem keine neuen Funktionen mehr erhalten.

Wie Microsoft in einem Support-Dokument erläutert, bildet Microsoft 365 in Version 2608 künftig den letzten Funktionsstand für Rechner mit Windows 10. Damit stellt Microsoft die Office-Anwendungen auf Windows 10 nicht unmittelbar ein, die Programme können weiterhin verwendet werden und erhalten bis zum 10. Oktober 2028 auch noch Sicherheitsupdates. Neue Funktionen, die Microsoft anschließend in Microsoft 365 integriert, bleiben Nutzern des älteren Betriebssystems allerdings vorenthalten. Wer den vollständigen Funktionsumfang aktueller Office-Versionen verwenden möchte, muss daher auf Windows 11 wechseln.

Von der Einschränkung sind neuere KI-Funktionen betroffen: Microsoft baut etwa seinen Assistenten Copilot zunehmend stärker in seine Office-Anwendungen ein und verwendet ihn beispielsweise zum Zusammenfassen von Dokumenten oder zum Erstellen von Präsentationen in PowerPoint. Entsprechende Erweiterungen sollen unter Windows 10 künftig nicht mehr oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Für Anwender, die Microsoft 365 hauptsächlich für klassische Office-Aufgaben verwenden, besteht daher aber zunächst kein unmittelbarer Handlungsbedarf.

Microsoft koppelt die Entwicklung seiner Office-Suite damit zunehmend an neuere Windows-Versionen. Windows 10 selbst hat den regulären Support bereits verlassen, kann über den erweiterten Support aber weiterhin mit Sicherheitsupdates versorgt werden. Die Unterstützung der Microsoft-365-Anwendungen orientiert sich nun ebenfalls an diesem Zeitraum.

Vergleichbare Einschränkungen gelten auch für Microsofts Server-Betriebssysteme. Auf Windows Server 2022 endet die Unterstützung neuer Microsoft-365-Funktionen bereits im Oktober 2026. Bei Windows Server 2026 ist der entsprechende Schritt für Oktober 2029 vorgesehen. Noch ältere Plattformen wie Windows Server 2019 werden bereits seit dem vergangenen Jahr nicht mehr unterstützt.