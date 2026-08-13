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Google hat mit seinem KI-Assistenten Gemini einen neuen Meilenstein erreicht. Nach Angaben von Konzernchef Sundar Pichai (via X) kommt der Dienst inzwischen auf mehr als eine Milliarde aktive Nutzer pro Monat. Damit soll Gemini schneller gewachsen sein als jedes andere Produkt in der Geschichte des Unternehmens.

Weitere Angaben zur Nutzung veröffentlichte Google-Vizepräsident Josh Woodward. Demnach entfallen interessanterweise mehr als 100 Millionen aktive Nutzer auf Apples iOS. Anders als bei Android ist Gemini dort allerdings nicht Bestandteil des Betriebssystems, sondern muss von den Anwendern zunächst als separate App installiert werden. Auf Android ist der KI-Assistent dagegen wesentlich stärker in das Google-Ökosystem eingebunden.

Für die veröffentlichten Nutzerzahlen sollen zudem nur Personen berücksichtigt worden sein, die aktiv mit Gemini interagieren. Dazu zählen Aufrufe der App und der Weboberfläche sowie die Verwendung von Gemini Live. KI-Funktionen, die beispielsweise automatisch E-Mails in Gmail verarbeiten oder Zusammenfassungen innerhalb der Google-Suche erstellen, fließen demnach nicht in die Zahl von einer Milliarde monatlich aktiven Nutzern ein.

Auch zur Art der Verwendung nennt Google einige Zahlen. Rund 63 % der aktiven Anwender sollen zumindest teilweise per Sprache mit Gemini kommunizieren. Bei Gemini Live übertragen etwa 20 % der Nutzer ihren Bildschirm oder das Kamerabild an das KI-System. Bei schulbezogenen Anfragen werden in 38 % der Fälle zusätzlich Dateien hochgeladen.

Eine weitere stark genutzte Funktion ist die Bilderzeugung. Nach Angaben des Unternehmens entstehen mit Gemini inzwischen rund 150 Millionen KI-generierte Bilder pro Tag. Die Zahlen verdeutlichen zugleich, welche Rechenkapazitäten Google für den Betrieb und die weitere Verbreitung seines KI-Angebots bereitstellen muss.

Allerdings belastet der schnelle Ausbau der KI-Infrastruktur den Konzern inzwischen finanziell erheblich. Die damit verbundenen Investitionen haben sogar dazu geführt, dass Googles Einzahlungsüberschuss erstmals in der Unternehmensgeschichte negativ ausfiel. Der Aufbau zusätzlicher Rechenzentren und KI-Beschleuniger entwickelt sich damit trotz der stark wachsenden Nutzerbasis zu einem bedeutenden Kostenfaktor für den Konzern.