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Alibaba hat mit Qwen 3.8 eine neue Generation seines KI-Modells vorgestellt, das gleichzeitig mit 2,4 Billionen Parametern zu den leistungsstärksten am Markt gehört. Nach Angaben des Unternehmens wird es derzeit lediglich von Anthropics Fable 5 übertroffen. Wie auch bereits bei früheren Versionen plant Alibaba zudem, die Modellgewichte später öffentlich bereitzustellen.

Derzeit steht Qwen 3.8 zunächst als Vorschauversion zur Verfügung. Nutzer können das Modell über Alibabas Cloud-Dienste sowie über ein tokenbasiertes Nutzungssystem ausprobieren. Ein uneingeschränkter API-Zugang wird aktuell noch nicht angeboten. Zum Start ist außerdem ausschließlich die leistungsstärkste Max-Variante verfügbar. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass Alibaba später weitere Modellversionen mit unterschiedlichen Leistungsstufen nachreichen wird.

Parallel zur Vorstellung des neuen Sprachmodells öffnet der Konzern auch Teile seiner eigenen KI-Software. So hat die Chip-Sparte T-Head im Rahmen der World AI Conference damit begonnen, Komponenten des Software-Stacks Sail als Open Source bereitzustellen. Auf GitHub sind bereits mehrere Repositories verfügbar, darunter das Inferenz-Framework Triton.

Mit Blick auf die Entwicklerplattform von Alibaba wird aber deutlich, dass es sich dabei nur um einen Teil des gesamten Softwarepakets handelt. Der vollständige Sail-Stack umfasst weitere Komponenten, die bislang unter Verschluss gehalten werden.

Mit der Freigabe ausgewählter Software verfolgt Alibaba aber zunehmend wirtschaftliche Eigeninteressen. Denn Entwickler sollen ihre Anwendungen damit einfacher auf die hauseigenen Zhenwu-KI-Beschleuniger portieren können. Der Konzern erklärt, bereits Hunderttausende Zhenwu-Beschleuniger an externe Kunden verkauft zu haben. Auf diese Hardware greift das Unternehmen nach eigenen Angaben intern sogar selbst zurück, auch für das Training und den Betrieb seiner KI-Modelle.

Weiterhin möchte Alibaba seine KI-Hardware stärker am Markt positionieren. Durch die Kombination aus leistungsfähigen Sprachmodellen und einer eigenen Softwareplattform möchte Alibaba sein KI-Ökosystem weiter ausbauen und sich im Wettbewerb mit internationalen Anbietern wie Anthropic, OpenAI und Google messen.