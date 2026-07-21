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Microsoft nimmt eine weitere Änderung am Funktionsumfang von Outlook vor. Dabei wird eine bisher kostenlos verfügbare Funktion zur Vorbereitung von Besprechungen ab September nicht mehr in der Gratisversion enthalten sein. Künftig soll diese ausschließlich Abonnenten von Microsoft 365 Copilot zur Verfügung stehen.

Betroffen ist konkret das Werkzeug "Meeting Insights", das seit mehreren Jahren automatisch mit Besprechungseinladungen arbeitet. Die Funktion durchsucht Kalender, E-Mails und relevante Dateien, um Nutzern vor einem Termin wichtige Informationen bereitzustellen. Zusätzlich kann Outlook passende Zeitfenster für die Vorbereitung direkt im Kalender vorschlagen.

Mit dem Umzug in ein kostenpflichtiges Gehege wird die Funktion zudem auch grundlegend umgebaut: An die Stelle von Meeting Insights wird künftig eine Copilot-basierte Lösung treten. Diese nutzt dann KI, um Termine zusammenzufassen, relevante Inhalte aufzubereiten und konkrete Handlungsempfehlungen für anstehende Besprechungen zu erstellen. Der bisherige Dienst wird in seiner jetzigen Form vollständig eingestellt und nicht parallel weitergeführt.

Hintergrund des Umbaus dürfte unter anderem der hohe Aufwand für den Betrieb von KI-Diensten sein. Die Entwicklung und Bereitstellung entsprechender Modelle sowie der weltweite Betrieb der notwendigen Rechenzentren verursachen erhebliche Kosten. Microsoft setzt daher zunehmend auf kostenpflichtige Zusatzangebote, um KI-Funktionen zu refinanzieren.

Die Einstellung von Meeting Insights wurde im Microsoft Message Center angekündigt. Aus den bisherigen Informationen geht dabei jedoch nicht eindeutig hervor, ob neben dem neuen Outlook auch die klassische Desktop-Version von der Änderung betroffen sein wird.

Die Anpassung reiht sich in eine umfassendere Strategie des Unternehmens ein. Auch in Anwendungen wie Word, Excel und PowerPoint ersetzt Microsoft nach und nach bestehende Funktionen durch neue Varianten mit Copilot-Unterstützung. Nutzer ohne entsprechendes Abonnement erhalten damit zwar weiterhin Zugriff auf die Grundfunktionen der Programme, müssen bei KI-gestützten Werkzeugen jedoch zunehmend mit Einschränkungen rechnen.