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Nachdem das bisher leistungsfähigste KI-Modell von Anthropic zunächst wegen Sicherheitsbedenken von der US-Regierung zeitweise gesperrt und der Zugang zu Claude Fable 5 für alle danach immer wieder verlängert wurde, sortiert man diesen ab heute komplett neu. Seit Montag ist das Modell endgültig fester Bestandteil in allen Maxn-Abonnements, die mindestens 90 Euro im Monat für die KI-Nutzung kosten. Claude Fable 5 darf dort allerdings nur bis zu 50 % des regulären Wochenlimits beansprucht werden. Über den 18 Euro teuren Pro-Plan, ist Fable 5 zwar ebenfalls verfügbar, allerdings nur über nutzungsbasierte Credits und wird darin nur über zusätzliches Entgelt gewährt.

Höhere Limits gibt es allerdings nicht. Laut Anthropic zieht Fable 5 aus demselben Wochenbudget wie die übrigen Claude-Modelle und verbraucht dieses einfach nur schneller. Die parallele Nutzung anderer Modelle verkleinert das verfügbare Fable-Fenster ebenfalls. Wer die für Fable 5 reservierte Hälfte ausgeschöpft hat, kann entweder wie in den Pro-Abos Credits nachkaufen oder auf ein anderes Modell wechseln.

Mit dem Stichtag endet zudem die zeitlich begrenzte Aktion, in der Fable 5 auch in Pro- und Teams-Tarifen bis zu 50 % des Wochenlimits ohne Aufpreis genutzt werden konnte. Sie lief heute Nacht aus. Berechtigte Pro-Abonnenten erhalten als kleinen Anreiz einmalig 100 US-Dollar Guthaben. Der Betrag ändert allerdings nichts daran, dass Fable 5 in diesen Tarifen nun von Beginn an gegen Credits läuft. Der Free-Tarif bleibt komplett außen vor.

Die neue Staffelung folgt auf einen ungewöhnlich unruhigen Start des Modells. Nach einer vollständigen Sperre Mitte Juni stand Fable 5 seit dem 1. Juli weltweit bereit. Anschließend verlängerte Anthropic den eingeschlossenen Zugang mehrfach. Das Unternehmen erklärt die wechselnden Regeln mit einer Nachfrage, deren Umfang sich zunächst nicht verlässlich kalkulieren ließ. Mit neuen Rechenkapazitäten sei der Zugang schrittweise erweitert worden.

Der Tarifumbau schafft jetzt feste Regeln. Fable 5 lässt sich über Claude im Web, mobil und auf dem Desktop sowie in Claude Code, Cowork und weiteren Claude-Anwendungen auswählen.