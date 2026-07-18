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Nachdem Apple Ende Juni bereits die Hardware-Preise für Macs, iPads und Home-Produkte massiv angehoben hatte, sind nun auch die ersten Abos in Deutschland von einer Preiserhöhung betroffen. Der Musik-Streamingdienst Apple Music kostet seit gestern für Einzelpersonen 11,99 Euro im Monat statt bisher 10,99 Euro. Das Familienabo steigt von 16,99 auf 19,99 Euro, Studierende zahlen künftig 6,99 anstatt 5,99 Euro wie bislang.

Die neuen Preise gelten für Neukunden sofort. Bestehende Abonnenten stellt Apple nach einer Benachrichtigung zum nächsten Abrechnungszeitraum um. Als Grund nennt der Konzern primär gestiegene Lizenz- und Infrastrukturkosten. Am Angebot ändert sich dagegen nichts: Apple Music umfasst weiterhin mehr als 100 Millionen Songs, werbefreies Streaming, Offline-Wiedergabe sowie 3D- und Lossless-Audio.

Damit wird das Apple-One-Abo attraktiver, denn Apple lässt die deutschen Paketpreise hier noch unverändert. Das Bundle für Einzelpersonen kostet weiterhin 19,95 Euro im Monat, das Familienangebot 25,95 Euro und der Premiumtarif 34,95 Euro. Weil Apple Music in allen drei Paketen enthalten ist, steigt der rechnerische Preisvorteil gegenüber den Einzelabos. Apple weist je nach One-Abo zwischen rund 10 bis 22 Euro Ersparnis aus. Absolut gesehen wird Apple One dadurch natürlich nicht günstiger. Der Vorteil entsteht nur im Vergleich zu den einzeln gebuchten Diensten und setzt voraus, dass mehrere Bestandteile des Pakets tatsächlich genutzt werden.

Auch iCloud+ wird in Deutschland vorerst nicht teurer. Die in einigen Ländern angehobenen Preise betreffen Ägypten, Nigeria, die Türkei, Indonesien, Japan, Neuseeland, die Philippinen und Vietnam. In Deutschland kosten 50 GB weiterhin 0,99 Euro, 200 GB 2,99 Euro, 2 TB 9,99 Euro, 6 TB 29,99 Euro und 12 TB 59,99 Euro pro Monat. Die Speicherpläne lassen sich über die Familienfreigabe teilen. Je nach Land und Wechselkurs kosten in den anderen Ländern die neuen Abos zwischen 9,50 und 10,40 Euro und damit nominell eigentlich mehr als hierzulande. Gut möglich, dass Apple auch hier bald nachziehen wird. Mehrere AppleCare+-Tarife für iPads wurden in dieser Woche jedenfalls schon teurer.

Die neue Abo-Runde folgt auf eine Hardware-Preiserhöhung, die Apple Ende Juni mit gestiegenen Kosten für Speicherchips und andere Komponenten begründet hatte. Das Apple MacBook Neo wurde um 100 Euro auf 799 Euro verteuert, beim 16-Zoll-MacBook Pro stieg der Einstiegspreis um 400 Euro auf 3.399 Euro. Auch der Apple TV 4K kostet mit 229 Euro inzwischen 60 Euro mehr als zuvor.