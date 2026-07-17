Werbung

Moonshot hat Kimi K3 vorgestellt. Das chinesische KI-Start-up, an dem auch Alibaba beteiligt ist, positioniert das Modell als bisher leistungsfähigste Version der Kimi-Familie. Es kommt auf 2,8 Billionen Parameter, verarbeitet Bilder nativ und unterstützt ein Kontextfenster von bis zu einer Million Token. Es soll das größte je veröffentlichte Open-Weight-Modell sein, wobei man alle technischen Modellgewichte erst am 27. Juli 2026 freigeben möchte.

Im Front-End-Entwicklungs-Leaderboard von Arena.ai belegt Kimi K3 den ersten Platz vor den beiden stärksten US-Modellen GPT-5.6 Sol und Claude Fable 5. Das bisher stärkste Modell der Kimi-Familie belegte in diesem Benchmark Rang 18, womit die neue Generation einen erheblichen Sprung nach vorn macht und Modelle wie GLM-5.2, Grok-4.5 oder Claude Opus 4.8 und 4.7 hinter sich lässt. Der Benchmark bewertet allerdings lediglich, wie gut die KI-Modelle Frontend-Code erzeugen können. Hierfür vergleichen Nutzer die Ergebnisse mehrerer Modelle bei derselben Aufgabe und stimmen darüber ab, welche Lösung besser ist. Aus diesen Abstimmungen werden dann die Ranglisten berechnet.

Damit ist das kein allgemeiner Leistungsvergleich oder gar ein Indiz für die Intelligenz des Modells bei komplexen Agentaufgaben. Auch Moonshot selbst formuliert den Anspruch vorsichtig. Im offiziellen Kimi-K3-Blog räumt das Unternehmen ein, dass die Gesamtleistung noch hinter Claude Fable 5 von Anthropic und GPT-5.6 Sol von OpenAI liege. In den eigenen Tests landet K3 dennoch häufig auf den vorderen Plätzen. Weitere unabhängige Messungen von Artificial Analysis bestätigen die starke Position. Kimi K3 erreicht im Intelligence Index 57 Punkte und liegt damit auf Rang 4 hinter Claude Fable 5 sowie zwei GPT-5.6-Sol-Konfigurationen. In GDPval-AA v2 kommt das Modell auf 1.668 Elo. Dort liegen Claude Fable 5 mit 1.760 sowie GPT-5.6 Sol mit 1.743 und 1.702 Elo vor Kimi K3.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Technisch setzt Moonshot auf Kimi Delta Attention und Attention Residuals und soll zusammen mit Stable LatentMoE die Verarbeitung langer Kontexte und die Skalierung des Modells effizienter machen. Das Modell soll sich damit besser merken können, welche Informationen aus dem Kontext tatsächlich relevant sind und muss diese nicht wiederholt berechnen, was Rechenleistung spart und gerade bei der Bearbeitung von langen Dokumenten deutlich schneller sein soll. Außerdem aktiviert Kimi K3 nur 16 von 896 Experten pro Token und soll diese passend für die aktuelle Aufgabe auswählen, was ebenfalls Recheneinleistung einsparen soll. Moonshot spricht von einer rund 2,5-fach höheren Skalierungseffizienz gegenüber Kimi K2.

Kimi K3 ist bereits über Kimi.com, Kimi Work, Kimi Code und die Kimi-API verfügbar. Die API-Preise liegen bei 0,30 US-Dollar pro eine Million Input-Token und bei 15 US-Dollar pro eine Million Output-Token und damit deutlich unter den Tarifen westlicher Frontier-Modelle. Für die lokale Nutzung fehlen unter anderem noch die Angaben zur Quantisierung und welche Inferenzsysteme realistisch sind. Diese Angaben wird man bis zum 27. Juli klären.