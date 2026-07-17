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Zusammen mit der Veröffentlichung von GPT-5.6 hat OpenAI einige Veränderungen an seinem Software-Angebot vollzogen. So wird die neue Generation des KI-Sprachmodells seit dem Rollout am 9. Juli in drei Leistungsstufen eingeteilt: Während Sol das Spitzenmodell für komplexe Aufgaben darstellt, soll Terra die ausgewogene Variante für die alltägliche Arbeit und Luna die schnellste und günstigste Option sein. Die neuen Namen sollen unabhängig von der Modellgeneration fortgeführt werden.

Während man die Modelle weiter auseinanderzieht, hat man die Software enger zusammengezogen. Wer direkt nach dem Launch die bisherige Codex-App aktualisiert hat, hat die neue ChatGPT-App erhalten, welche den bisherigen Chat-Clienten mit der Programmierumgebung Codex vereint. Die bisherige ChatGPT-Desktop-App wird als ChatGPT Classic weitergeführt und bekommt weiterhin Modell-Updates, Fehlerkorrekturen und Sicherheits-Patches. Codex dagegen bleibt als eigener Bereich erhalten, wo bereits bestehende Projekte, Einstellungen und Arbeitsabläufe zu finden sind.

OpenAI nennt unter anderem die direkte Bearbeitung von Markdown und Code, Pull-Request-Reviews in einer Seitenleiste und die Arbeit mit mehreren Repositories in einem Projekt. Auf dem Desktop kann ChatGPT außerdem lokale Dateien und Anwendungen einbeziehen. Der Zugriff auf die Modelle und Rechenstufen hängt vom Tarif ab. Free- und Go-Nutzer erhalten in Work und Codex GPT-5.6 Terra. Plus, Pro, Business und Enterprise können zwischen Sol, Terra und Luna wählen.

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Zudem hat OpenAI in dieser Woche die interne Suche erweitert. Sie erfasst neben einzelnen Unterhaltungen nun auch Projekte, Bilder und Dokumente. Über Filter lassen sich die Ergebnisse nach Inhaltstyp eingrenzen. Ein Treffer öffnet den zugehörigen Chat, das Projekt oder die Datei direkt. Der Rollout gilt laut OpenAI weltweit für Web, iOS und Android und umfasst auch kostenlose Konten. Die Funktion ist von ChatGPT Search zu unterscheiden. Die interne Suche greift auf gespeicherte Inhalte zu, ChatGPT Search durchsucht dagegen das Internet.

Außerdem folgte die Anhebung des Limits für Custom Instructions. Nutzer der Tarife Plus, Pro, Business, Enterprise und Education können jetzt bis zu 5.000 Zeichen für Vorgaben zu Antwortstil, Ausdruck und Verhalten hinterlegen. Kostenlose Konten erhalten diese Erweiterung nicht.

Die neue App ist weltweit für Windows und macOS verfügbar. Die erweiterte Suche ist kostenlos, das Limit von 5.000 Zeichen für Custom Instructions nicht. Passend dazu hat man in dieser Woche mit dem Codex Micro ein eigenes Macro-Pad für Entwickler veröffentlicht, ein erster eigener Smart Speaker soll 2027 kommen.