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Südkorea möchte Künstliche Intelligenz als frei zugängliche digitale Infrastruktur fest etablieren. Mit einem Regierungsprogramm unter dem Namen "AI for Everyone" sollen alle der rund 52 Millionen Einwohner kostenlosen und unbegrenzten Zugang zu KI-Diensten erhalten. Das Vorhaben befindet sich derzeit in der Vorbereitungsphase. Unternehmen können noch bis zum 11. August Konzepte einreichen. Eine erste Testversion ist für September geplant, die landesweite Einführung soll noch vor Jahresende beginnen.

Im Mittelpunkt des Programms stehen ein universell nutzbarer KI-Chatbot sowie ein digitaler Verwaltungsassistent. Letzterer soll Bürger unter anderem bei Behördengängen unterstützen und das Ausfüllen von Anträgen erleichtern. Die Regierung möchte damit digitale Hürden abbauen und den Zugang zu modernen Technologien für alle Bevölkerungsgruppen vereinfachen.

Für die technische Umsetzung stellt der Staat den beteiligten Unternehmen insgesamt 512 NVIDIA-Beschleuniger des Typs B200 zur Verfügung. Die Firmen müssen sich zugleich finanziell an der Entwicklung beteiligen. Ein Teil der staatlichen Finanzierung stammt dabei aus Steuereinnahmen, die unter anderem durch die Gewinne der südkoreanischen Halbleiterhersteller Samsung und SK Hynix erzielt wurden.

Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts ist die Förderung der heimischen Technologiebranche. Nach Vorgaben des Ministeriums für Wissenschaft sowie Informations- und Kommunikationstechnologie müssen mindestens die Hälfte der eingesetzten KI-Funktionen auf in Südkorea entwickelten Modellen basieren. Darüber hinaus sollen mindestens 30 % der technischen Infrastruktur von inländischen Unternehmen bereitgestellt werden. Damit will die Regierung die Abhängigkeit von ausländischen Plattformen zusätzlich verringern.

Hintergrund des Programms sind Unterschiede bei der Nutzung von KI-Anwendungen innerhalb der Bevölkerung. Während im Landesdurchschnitt fast 60 % der Menschen entsprechende Dienste verwenden, liegt der Anteil bei älteren Menschen und einkommensschwachen Haushalten derzeit lediglich bei 32 Prozent. Durch den kostenlosen Zugang sollen diese Unterschiede sukzessiv verringert und moderne KI-Werkzeuge breiter verfügbar gemacht werden.