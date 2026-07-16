Werbung

Mit Gemma 4 E2B for TPU stellt Google ein lokales KI-Modell für seine Pixel-10-Reihe bereit und bringt damit Google DeepMind ähnlich wie Apple mit Apple Intelligence auf das Smartphone. Das Paket ist 3,11 GB groß und für die Tensor-TPU der Pixel-10-Familie konzipiert. Erhältlich ist es zunächst über die Beta des Google Tensor SDKs. In seiner Ankündigung nennt Google lediglich die hauseigenen Geräte der Pixel-Familie als kompatible Geräte – allen voran das Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL und das Google Pixel 10 Pro Fold. Andere Android-Smartphones mit Qualcomm- oder MediaTek-SoCs nennt Google nicht. Das Tensor-SDK soll es Entwicklern ermöglichen, Modelle direkt auf der TPU des Smartphone-Chips auszuführen.

Gemma 4 E2B for TPU erlaubt die Verarbeitung verschiedener Aufgaben direkt auf dem Gerät ohne Cloud- oder Internetanbindung und nutzt rund 2,3 Milliarden effektive Parameter, wobei es mit Einbettungen bis zu 5,1 Milliarden sein können. Damit bleiben sensible Nutzerdaten direkt auf dem Gerät. Das Kürzel "E" steht dabei für "effektiv". Auch wenn das Modell 3,11 GB groß ist, so hängt der tatsächliche Speicherbedarf unter anderem vom Kontext, den Eingabedaten oder der Laufzeit der Abfrage ab. Hierzu nennt Google leider keinerlei Werte, ebenso wenig wie zu Tokenrate oder der Latenz.

Auf der Google I/O Connect in Indien demonstrierte Google den Offline-Chat, die Analyse von Bildern und die Audiotranskription. Dafür setzte man allerdings zusätzlich auf FunctionGemma: Das deutlich kleinere Modell mit 270 Millionen Parametern soll etwa WLAN oder Maps per Sprache, bzw. Text ansteuern. Die neue KI soll hauptsächlich aber bei Fragen helfen oder als Agent im Alltag unterstützen können.

Ob Gemma 4 E2B auf den Pixel-10-Modellen schnell und intelligent genug für den Alltag ist, wird sich nach der Veröffentlichung in unabhängigen Tests zeigen. Dann wird man auch die Auswirkungen auf die Leistungsaufnahme bei der Nutzung haben.