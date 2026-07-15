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Wer sein WhatsApp-Backup unverschlüsselt in die Cloud legt, läuft unter anderem Gefahr, von der in der letzten Woche vom EU-Parlament beschlossenen Chatkontrolle 1.0 betroffen zu sein, oder muss schlichtweg aufgrund der Datenmenge ein zusätzliches Cloudspeicher-Abo abschließen. Nun mehren sich Hinweise darauf, dass der Meta-Dienst einen eigenen Cloud-Speicher für Chat-Backups entwickelt.

Hinweise auf die Funktion wurden laut WABetaInfo in der iOS-Beta 26.28.10.16 entdeckt, die derzeit über TestFlight verteilt wird. Nutzer sollen ihre Sicherungen künftig wahlweise auf WhatsApp-Servern oder wie gewohnt bei ihrem Cloudanbieter ablegen können. Die Funktion ist bisher nicht für Beta-Tester verfügbar, iCloud soll zunächst die Standardoption bleiben. Ähnlich läuft dies unter Android, wo Google Drive als bisheriges Cloud-Ziel für WhatsApp-Backups dient. Der geplante WhatsApp-Cloudspeicher würde das Chat-Backup auf beiden Plattformen aus den Cloud-Konten von Google und Apple herauslösen, ohne die bisherige Backup-Funktion abzuschaffen.

Für den eigenen Speicher sollen zunächst bis zu 2 GB vorgesehen sein. Laut WABetaInfo wird außerdem ein Tarif mit 50 GB für rund 0,99 US-Dollar pro Monat geprüft. Zusätzlich soll eine Option mit 1 TB im Gespräch sein. Die Speicherstufen und Preise sind allerdings nicht final und können sich vor einer Veröffentlichung noch ändern. Zum Vergleich: Auf dem iPhone gibt es für Fotos, Dokumente, App-Daten und Gerätesicherungen sowie für das WhatsApp-Backup von 5 GB kostenlosen iCloud-Speicher, was für umfangreiche WhatsApp-Backups mit vielen Fotos und Videos schnell sehr knapp werden kann. Der zusätzliche WhatsApp-Speicher würde das Chat-Backup aus dem gemeinsamen Speicher herauslösen und somit mehr Möglichkeiten offenlegen. Ein späterer 50-GB-Tarif läge beim Speicherumfang auf dem Niveau des kleinsten iCloud+-Pakets, wäre aber auf WhatsApp-Backups beschränkt.

Die Backups auf WhatsApp-Servern sollen standardmäßig Ende-zu-Ende-verschlüsselt werden. Anders als bei iCloud soll sich die Verschlüsselung dort nicht abschalten lassen. Weder WhatsApp noch Meta sollen die verschlüsselten Inhalte entschlüsseln können. WABetaInfo zufolge empfiehlt WhatsApp einen Passkey, alternativ sollen ein herkömmliches Passwort oder ein 64-stelliger Verschlüsselungsschlüssel funktionieren. Die Verwendung von Passkeys für Ende-zu-Ende-verschlüsselte WhatsApp-Backups ist bereits offiziell angekündigt. Dafür soll die Gerätesperre genügen. Meta nennt Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder den Sperrcode als mögliche Bestätigung.

Netter Nebeneffekt: Eine Wiederherstellung zwischen Android und iOS hält WABetaInfo für möglich. Einen Termin für die Freischaltung hat WhatsApp nicht genannt.