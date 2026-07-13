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Microsoft arbeitet derzeit an einer deutlich engeren Verzahnung von Smartphones mit Windows 11. Laut einem Bericht von Windows Central testet das Unternehmen wohl mehrere neue Funktionen, die Inhalte und Steuerungsmöglichkeiten von Mobilgeräten direkt in die Benutzeroberfläche des Betriebssystems integrieren sollen. Die Neuerungen befinden sich allerdings noch in einer frühen Entwicklungsphase und wurden bislang nicht offiziell angekündigt.

Ein Schwerpunkt liegt dabei wohl auf der Erweiterung der Smartphone-Integration im Startmenü. Der bereits vorhandene Smartphone-Bereich soll künftig mehr aktuelle Aktivitäten anzeigen, ohne dass dafür die App "Smartphone-Link" geöffnet werden muss. Nutzer sollen so durch die jüngsten Ereignisse scrollen und beim Überfahren einzelner Einträge mit der Maus zusätzliche Informationen sehen können, etwa vollständige Nachrichten oder Fotos.

Darüber hinaus arbeitet Microsoft laut dem Bericht an einem neuen Smartphone-Menü im Infobereich der Taskleiste. Ist ein verbundenes Smartphone aktiv, soll dort ein entsprechendes Symbol erscheinen. Über ein Flyout könnten Nutzer unter anderem den "Nicht stören"-Modus oder den Vibrationsmodus aktivieren, das Smartphone orten oder weitere Schnellfunktionen aufrufen. Außerdem soll es möglich sein, Dateien per Drag-and-drop direkt auf das Smartphone zu übertragen.

Auch die Zwischenablage könnte künftig enger mit mobilen Geräten zusammenarbeiten. Bislang synchronisiert Windows lediglich den zuletzt kopierten Inhalt zwischen PC und Smartphone. In Zukunft soll die komplette Zwischenablage-Historie zwischen beiden Geräten abgeglichen werden, sodass mehrere kopierte Inhalte geräteübergreifend verfügbar sind.

Ob und wann die beschriebenen Funktionen veröffentlicht werden, ist derzeit offen. Laut Windows Central werden die Konzepte intern erprobt und könnten zunächst Teilnehmern des Windows-Insider-Programms zur Verfügung gestellt werden. Erst auf Grundlage des Feedbacks dürfte Microsoft entscheiden, welche der geplanten Funktionen ihren Weg in zukünftige Versionen von Windows 11 finden.