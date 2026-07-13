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Disney erwägt offenbar einen kostenlosen Bereich in seinen Streamingdienst Disney+ zu integrieren. Nach Informationen von Business Insider wird intern darüber diskutiert, ausgewählte Filme und Serien auch ohne kostenpflichtiges Abonnement bereitzustellen. Damit könnten Interessenten Inhalte ausprobieren, ohne sich direkt für ein Abo entscheiden zu müssen.

Dem Bericht zufolge stammt die Idee wohl aus laufenden Überlegungen, wie Disney+ attraktiver gestaltet werden könnte und wie neue Nutzergruppen angesprochen werden können. Im Rahmen einer internen Veranstaltung soll Produkt- und Technikchef Adam Smith entsprechende Vorschläge vorgestellt haben. Eine endgültige Entscheidung oder ein konkreter Zeitplan für die Umsetzung existieren allerdings bislang noch nicht.

Auch welche Inhalte kostenlos angeboten werden könnten, ist derzeit noch offen. Denkbar wäre es beispielsweise, einzelne Filme oder die erste Folge neuer Serien bereitzustellen, um potenziellen Abonnenten einen Eindruck vom Angebot zu vermitteln. Wer anschließend weitere Episoden oder zusätzliche Inhalte sehen möchte, müsste ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Offizielle Angaben zur Finanzierung eines solchen Angebots gibt es ebenfalls bisher nicht. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass kostenlose Inhalte durch Werbung finanziert würden. In diesem Fall dürften Zuschauer mit mehr Werbeunterbrechungen rechnen als im bereits werbefinanzierten Disney+-Abo.

Ein kostenloser Bereich könnte daneben dazu dienen, ehemalige Abonnenten zurückzugewinnen oder Nutzer anzusprechen, die bisher kein Interesse an einem Streaming-Abonnement gezeigt haben. Für bestehende Kunden wäre ein Mehrwert hingegen nur dann gegeben, wenn Disney dort exklusive oder vom regulären Katalog abweichende Inhalte anbietet.

Ein vergleichbares Modell setzt bereits Amazon bei Prime Video ein. Dort stehen innerhalb der App ausgewählte Inhalte kostenlos zur Verfügung, die auch ohne Prime-Mitgliedschaft angesehen werden können. Selbst Nutzer des werbefreien Prime-Video-Zusatztarifs bekommen bei diesen Gratisinhalten allerdings Werbung ausgespielt.

Ob Disney die Pläne tatsächlich umsetzt und welche Inhalte Teil eines möglichen kostenlosen Bereichs werden, bleibt vorerst allerdings abzuwarten.