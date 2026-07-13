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Anthropic verlängert den kostenlosen Zugang zu seinem KI-Modell Claude Fable 5 ein weiteres Mal. Nutzer der kostenpflichtigen Abonnements Pro, Max und Team sowie ausgewählte Enterprise-Kunden können das Modell nun bis zum 19. Juli 2026 ohne zusätzliche Gebühren verwenden.

Für berechtigte Nutzer steht Claude Fable 5 ohne gesonderte Freischaltung bereit. Das Modell kann direkt über die Modellauswahl in der Benutzeroberfläche ausgewählt werden. Allerdings gilt weiterhin eine Einschränkung: Für Fable 5 können höchstens 50 Prozent des wöchentlichen Standard-Kontingents verwendet werden. Da das Modell deutlich mehr Rechenleistung benötigt als frühere Versionen, wird dieses Limit zudem entsprechend schneller erreicht.

Ist das Kontingent ausgeschöpft, können Nutzer entweder auf ein älteres Modell wechseln oder für die Nutzung bezahlen. Laut BleepingComputer gilt die verlängerte Gratisphase außerdem ausschließlich für berechtigte Abonnements. Heißt: Nutzer der kostenlosen Version, reguläre Enterprise-Lizenzen sowie API-Kunden sind ohnehin davon ausgeschlossen.

Die erneute Verlängerung des Gratis-Zugangs folgt dabei dem derzeitigen Trend der Branche. Immer mehr Anbieter setzen auf Modelle, die klassische Abonnements mit verbrauchsabhängigen Gebühren kombinieren. Gleichzeitig werden besonders rechenintensive Modelle häufig durch Kontingente oder andere Einschränkungen begrenzt.

Mit der aktuellen Entscheidung versucht Anthropic zudem auch Kritik aus der Nutzerschaft wieder einzufangen. Denn viele Abonnenten hatten bemängelt, dass sie nun für ein bereits bezahltes Angebot zusätzliche Gebühren zahlen müssen. Durch die Verlängerung erhalten Nutzer nun zunächst mehr Zeit, laufende Projekte ohne weitere Kosten abzuschließen.

Langfristig plant Anthropic nach eigenen Angaben aber, Claude Fable 5 wieder vollständig in die regulären Abonnements zu integrieren. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass ausreichend eigene Rechenkapazitäten zur Verfügung stehen. Ursprünglich sollte die Einbindung in die regulären Tarife bereits früher geschehen. Bis es soweit ist, bleibt der 19. Juli 2026 der aktuelle Stichtag für die kostenfreie Nutzung des Modells innerhalb der unterstützten Tarife.