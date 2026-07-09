Werbung

Die Deutsche Bahn will Fahrgäste künftig schneller und einheitlicher über Störungen, Verspätungen und kurzfristige Änderungen informieren. Dafür plant das Unternehmen eine neue Informationsplattform in Form einer App unter dem Namen DB Info sowie Verbesserungen beim DB Navigator. Maßgeblich für die Umsetzung soll der verstärkte Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Kundenkommunikation sein.

Eine wichtige Änderung betrifft dabei kurzfristige Gleiswechsel. Bislang konnte es dauern, bis entsprechende Informationen im DB Navigator sichtbar wurden. Künftig sollen solche Änderungen aber schon nach zwei Sekunden in der App erscheinen statt wie bisher erst nach rund einer Minute oder gar noch später. Im weiteren Verlauf des Jahres sollen zudem Push-Mitteilungen folgen, damit Reisende bei kurzfristigen Anpassungen schneller reagieren können.

Mit DB Info arbeitet die Bahn zusätzlich an einem neuen Angebot, das sowohl als App als auch als Webseite bereitgestellt werden soll. Die Plattform soll anbieterneutral Echtzeitinformationen zu Reisen liefern und dabei mit den Anzeigen und Ansagen im Bahnhof übereinstimmen. Die Arbeiten an DB Info sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Ab Dezember 2026 soll das Angebot dann verfügbar sein.

Parallel überarbeitet die Bahn zusätzlich interne IT-Systeme und Abläufe in den Leitstellen. Künstliche Intelligenz soll auch hier helfen, eingehende Störungsmeldungen schneller zu erfassen, zu sortieren und für Fahrgäste aufzubereiten. Dadurch sollen Informationen zu Verspätungen, Halteausfällen oder Anschlussverbindungen verlässlicher und früher bereitstehen.

Vor allem im DB Navigator und auf der Webseite der Bahn ist der breite Einsatz von KI-Systemen geplant. Der virtuelle Assistent Kiana soll etwa individuelle Auskünfte zu Reisen geben und dafür auf Daten aus dem Nutzerkonto zurückgreifen. Nach Angaben der Bahn soll der Dienst dazu in mehr als 100 Sprachen verfügbar sein. Auch hier ist die Integration bis Ende 2026 vorgesehen.

Für die geplanten Verbesserungen bei der Kundeninformation will die Deutsche Bahn bis Ende 2027 zusätzlich rund 50 Millionen Euro investieren. Das Unternehmen reagiert damit vor allem auf ein wiederkehrendes Problem im Bahnverkehr: Für Fahrgäste entstehen viele Belastungen nicht allein durch Verspätungen, sondern vor allem durch zu spät oder uneinheitlich kommunizierte Änderungen während der Reise.