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Meta erweitert sein KI-Angebot um den Bildgenerator Muse Image. Die Anwendung stammt aus den Meta Superintelligence Labs und wurde intern bisher unter dem Codenamen Mango gehandelt. Nutzer können den Dienst kostenlos über das Web, die Meta-AI-App sowie innerhalb von Instagram-Storys und WhatsApp verwenden.

Muse Image ist dabei nicht nur für die klassische Erstellung von Bildern per Texteingabe gedacht. Es beherrscht auch Bearbeitungsfunktionen, mit denen sich bestehende Bilder per Prompt verändern lassen. Dazu zählt etwa das Entfernen von Objekten oder Personen aus dem Hintergrund. Meta ermöglicht zudem vorgefertigte Prompts zur Ideenfindung, Werkzeuge für Werbeanzeigen und funktionale QR-Codes zu erzeugen.

Für die reguläre Nutzung bleibt der Dienst kostenlos. Wird ein bestimmtes Nutzungslimit überschritten, verlangt Meta allerdings ein Abonnement. Damit folgt das Unternehmen dem klassischen Vertriebsweg, bei dem bei einem Modell die grundlegenden KI-Funktionen frei verfügbar sind, während intensivere Nutzung kostenpflichtig wird.

Für Diskussionen sorgt allerdings vor allem eine Funktion, die eng mit Instagram verbunden ist: Muse Image kann damit Bilder anderer Instagram-Nutzer als Grundlage für KI-generierte Inhalte verwenden, sofern die betreffenden Profile öffentlich sind. Anwender müssen dafür lediglich das jeweilige Konto markieren. Das System greift dann automatisch auf das verfügbare Bildmaterial zu und nutzt es für neue Generierungen.

Meta erlaubt diese Form der KI-Nutzung grundsätzlich laut eigenen Richtlinien. Der Konzern verweist zudem darauf, dass Nutzer entsprechende Einstellungen ändern können, um die Verwendung ihrer Inhalte für solche Funktionen zu unterbinden. Kritiker sehen darin dennoch ein Datenschutzproblem, weil reale Personen ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung in KI-generierte Bilder einbezogen werden können.

Muse Image ist dabei Teil einer breiteren KI-Offensive des Konzerns. Meta hatte zuletzt mehrere Anwendungen veröffentlicht oder angekündigt, darunter etwa den KI-Assistenten Creator und die App Pocket. Zudem arbeitet Meta bereits an Muse Video, einem Äquivalent zur Generierungen von KI-Videos.

Mit Muse Image stärkt Meta seine Präsenz im Markt für generative KI und verbindet die Technik zugleich eng mit den eigenen sozialen Netzwerken. Gerade die Nutzung fremder öffentlicher Instagram-Inhalte dürfte allerdings weiterhin für Debatten über Privatsphäre, Zustimmung und Kontrolle über persönliche Bilder sorgen.