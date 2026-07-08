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In jedem Windows-11-System und vorrangig im Office-Paket mit Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams steckt Microsofts Copilot-Technik. Dafür hatte man sogar eine eigene Taste auf die Keyboards gebracht und entsprechende Systemvoraussetzungen initiiert. Doch trotz der breiten Präsenz, wird der volle Arbeits-Copilot offenbar nur selten von den Anwendern genutzt.

Laut Fortune bezahlen weniger als 4,5 % der rund 450 Millionen kommerziellen Microsoft-365-Kunden für die Copilot-Funktionen. Von diesen Nutzern sollen laut WindowsLatest sogar nur 20 bis 30 % wöchentlich aktiv sein, was auf die gesamte Microsoft-365-Basis gerechnet einer regelmäßigen Nutzung von nur rund 1 % entspräche. Bestätigt hat Microsoft diese Zahlen allerdings nicht und veröffentlicht ohnehin keine Statistiken zur tatsächlichen Nutzung.

Der Copilot Chat ist in berechtigten Business-Abos enthalten und bietet webgestützten Chat, Agents auf Pay-as-you-go-Basis und Enterprise Data Protection. Microsoft 365 Copilot ist dagegen ein Add-on, bzw. Teil neuer Paketstufen und greift dann umfänglicher auf Arbeitsdaten aus E-Mails, Dateien, Chats oder Meetings zu. Dazu kommt ein priorisierter Modellzugriff. Das macht sich vorwiegend in den Preisen bemerkbar, denn die sind nicht gerade günstig.

So kostet Microsoft 365 Business Standard mit Microsoft 365 Copilot Business 20,36 Euro netto pro Nutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung. Business Premium mit Copilot liegt bei 27,73 Euro netto, Microsoft 365 Business Basic ohne Copilot wird auf der deutschen Seite mit 6,07 Euro pro Nutzer und Monat geführt. Die neuen Preisstufen und Funktionen gelten seit dem 1. Juli, Bestandskunden erhalten diese erst bei der nächsten Verlängerung angeboten. Viele Unternehmenskunden zahlen damit künftig mehr für Microsoft 365, auch wenn der volle Microsoft 365 Copilot weiterhin separat bleibt.

Microsoft baut Copilot zugleich um. So soll eine neue Copilot-App private und geschäftliche Nutzung künftig stärker bündeln und neue AutoPilot-Agenten sollen Aufgaben wie Terminplanung und E-Mail-Zusammenfassungen stärker automatisieren, teils dann aber nur gegen einen zusätzlichen Aufpreis. Auch bei den Modellen verlässt sich Microsoft nicht nur auf die eigene Linie. Seit September 2025 bietet der Konzern für Microsoft 365 Copilot zusätzlich Anthropic-Modelle an, zunächst für Researcher und Copilot Studio. Claude Opus 4.1 und Claude Sonnet 4 laufen dabei nach Microsofts eigener Beschreibung außerhalb der von Microsoft verwalteten Umgebung und müssen durch Administratoren freigeschaltet werden.