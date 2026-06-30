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Das Open-Source-Projekt OpenClaw erweitert sein Ökosystem um native Anwendungen für iOS und Android. Die neuen Apps stehen kostenlos in den jeweiligen App-Stores zur Verfügung und dienen als mobile Ergänzung des bestehenden Systems. Im Gegensatz zu klassischen KI-Apps arbeiten sie jedoch nicht eigenständig, sondern binden Smartphones lediglich als Knotenpunkte in ein selbst gehostetes Agenten-Netzwerk ein.

Die eigentliche KI läuft weiterhin auf einem eigenen Server oder lokalen Rechner. Als Grundlage dient dabei das in TypeScript entwickelte OpenClaw, das auf macOS, Linux oder Windows über WSL2 betrieben werden kann. Für die Kommunikation zwischen Mobilgerät und Server setzt das Projekt auf ein Gateway, das Verbindungen über das WebSocket-Protokoll aufbaut. Sind Smartphone und Server im selben Netzwerk aktiv, erfolgt die Erkennung automatisch. Für den Zugriff außerhalb des Heimnetzes kann das System zusätzlich mit verschlüsselten Netzwerklösungen wie Tailscale kombiniert werden. Nach erfolgreicher Verbindung erhält der KI-Agent Zugriff auf verschiedene Hardwarefunktionen des Smartphones, sofern der Nutzer entsprechende Berechtigungen erteilt.

Zu den unterstützten Funktionen gehören Echtzeit-Sprachunterhaltungen über das Mikrofon sowie optional der Zugriff auf Kamera, Bildschirm, Standort, Kontakte, Kalender, Fotos und Benachrichtigungen. Die Verarbeitung erfolgt dabei über den eigenen Server. Die iOS-Version bietet zusätzlich eine Funktion, mit der geplante Aktionen des Agenten vor der Ausführung auf dem Smartphone überprüft und freigegeben werden können. Dadurch sollen Nutzer mehr Kontrolle über automatisierte Abläufe erhalten.

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OpenClaw wird inzwischen von einer eigenständigen Stiftung betreut. Dieser Schritt erfolgte nach dem Wechsel des Projektgründers Peter Steinberger zu OpenAI. Im Zuge dessen kündigte OpenAI an, die Organisation künftig zu unterstützen, ohne bislang nähere Einzelheiten zur Art dieser Unterstützung zu nennen.

Nach Angaben der Entwickler verfolgen die mobilen Anwendungen konsequent einen datenschutzorientierten Ansatz. Die Apps sammeln demnach keine Benutzerdaten, während API-Schlüssel und weitere sensible Informationen ausschließlich auf der eigenen Hardware der Nutzer verbleiben. Damit will OpenClaw seinem Konzept einer lokal betriebenen und selbst verwalteten KI-Plattform treu bleiben.