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Während die EU den Einsatz leistungsfähiger KI-Modelle für ihre Bürger reguliert und US-Anbieter entsprechender Lösungen von der US-Regierung gezwungen werden, den Zugang zu ihren leistungsfähigsten Modellen zugunsten der "nationalen Sicherheit" einzuschränken, setzt Z.ai bei GLM-5.2 auf keinerlei Beschränkungen. Im Gegenteil: Das chinesische Modell lässt sich nach dem Download nicht mehr abschalten.

Bei Claude, Fable, Mythos oder OpenAIs GPT-5.6 läuft die Kontrolle über API-Zugänge, Nutzungsbedingungen und regionale Freischaltungen. Bei GLM-5.2 entscheidet nach der Veröffentlichung lediglich die Hardware darüber, wer gerade Zugriff bekommt: GPU-Cluster, eigene Evaluationsumgebungen und passende Werkzeuge. Und da es sich um ein Open-Weight-Modell handelt, kann jeder das Modell ohnehin einfach herunterladen, lokal betreiben und sogar anpassen. Das eröffnet Hackern gänzlich neue Möglichkeiten.

Wie die Cybersicherheitsfirma Semgrep meldet, kommt GLM-5.2 bei der Erkennung von IDOR-Schwachstellen auf einen F1-Wert von 39 % und liegt damit in etwa auf dem Niveau von Opus 4.6 bis 4.8. Einzig Semgreps eigene Multimodal-Pipeline bleibt mit 53 bis 61 % klar in Führung. Bei diesen arbeitet man allerdings mit einem spezialisierten Harness, sammelt Endpunkte und führt das Modell strikter durch den Code. Der Benchmark testet also nicht allgemeine Hacking-Fähigkeiten, sondern sogenannte Insecure Direct Object References. Bei solchen IDOR-Lücken liefern Anwendungen Objekte wie Nutzer- oder Datensatz-IDs aus, obwohl die Berechtigung dafür nicht sauber vorliegt.

Graphistry hingegen kommt in seinem Security-Test für GLM-5.2 auf 28 von 59 gelöste CyBT-CTF-Aufgaben und somit auf einen Prozentwert von 47,5 %. Auch hier liegt das chinesische Modell dicht mit den Frontierlösungen von OpenAI und Anthropic mit GPT-5.5 und Opus 4.8 auf. GLM-5.2 ist keine reine Cloud-Lösung wie GPT oder Claude, sondern ein Open-Weight-Modell mit MIT-Lizenz. Z.ai nennt einen 1-Million-Token-Kontext und zielt damit klar auf lange Coding- und Agentenaufgaben ab. Laut Semgrep handelt es sich um ein Mixture-Modell mit rund 750 Milliarden Parametern, von denen etwa 40 Milliarden pro Token aktiv sind.

Wer über entsprechende Hardware‑Infrastruktur verfügt, bekommt damit ein äußerst leistungsfähiges Modell, das an keinerlei Regularien gebunden ist.