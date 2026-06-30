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Nach dem Start seines Bezahlabos WhatsApp Plus öffnet der populäre Messenger-Dienst jetzt für mehr als drei Milliarden Nutzer die Reservierung von Benutzernamen. Ab dieser Woche sollen sich Nutzer einen Namen sichern können, der später im Jahr beim ersten Kontakt mit anderen Nutzern die Handynummer ersetzt. Wer eine andere Person oder ein Unternehmen erstmals über den Benutzernamen anschreibt, benötigt dafür dann nicht mehr die entsprechende Mobilfunknummer, was den Schutz der eigenen Privatsphäre zumindest teilweise verbessert.

Die Rufnummer verschwindet jedoch nicht komplett und bleibt weiterhin für die Registrierung und Anmeldung erforderlich. Die Reservierung läuft laut Meta über die aktuelle WhatsApp-Version unter "Einstellungen -> Account und Benutzername". Aus dem Benutzernamen wird jedoch kein öffentliches Profil. Meta kündigt weder ein Verzeichnis noch Vorschläge oder gar eine Autovervollständigung an. Der exakte Name muss bekannt sein. Für öffentlich bekannte Namen gibt es zudem eine weitere Hürde: Mit einem optionalen Username-Key reicht der Benutzername allein für die erste Nachricht nicht aus. Der Absender muss auch den zusätzlichen Schlüssel kennen. Das trifft primär Creator, Vereine oder kleinere Unternehmen, die den eigenen Instagram- oder Facebook-Namen auch bei WhatsApp verwenden wollen und diesen Namen nicht als offene Einladung für jede Direktnachricht verstehen.

Bestehende Instagram- oder Facebook-Accounts können über das Account-Center für WhatsApp beansprucht werden. Wer also denselben Namen auf mehreren Meta-Diensten verwenden möchte, kann diesen auch für WhatsApp tun.

Signal hatte einen ähnlichen Schritt Anfang 2024 vollzogen. Auch dort bleibt eine Telefonnummer für die Registrierung notwendig, sie wird allerdings standardmäßig nicht mehr allen Chatpartnern angezeigt. Telegram setzt schon lange auf öffentliche Nutzernamen, während Dienste wie Threema oder Session noch weiter gehen und nicht zwingend eine Telefonnummer voraussetzen.