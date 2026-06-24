Werbung

OpenAI treibt den Ausbau seines Werbegeschäfts weiter voran und setzt inzwischen sogar auf eine internationale Expansion. Das Unternehmen sieht Werbung dabei als wichtigen Baustein, um seine ehrgeizigen Umsatzziele für die kommenden Jahre zu erreichen und gleichzeitig mehr Nutzer auf die eigene Plattform zu bringen.

Wie Werbechef David Dugan auf dem Cannes Lions International Festival of Creativity erklärte, sollen die Einnahmen aus der Werbung in erster Linie dazu beitragen, den Zugang zu Informationen zu subventionieren und die Weiterentwicklung der Plattform zu finanzieren. Nachdem OpenAI Werbung zunächst über Jahre hinweg ausgeschlossen hatte, vollzieht das Unternehmen damit einen grundlegenden Strategiewechsel.

Seit Februar werden bereits Werbeanzeigen in ChatGPT für Nutzer der kostenlosen und der Go-Tarife getestet. Die Anzeigen erscheinen direkt innerhalb von Suchanfragen und Gesprächen. Aktuell läuft das Programm unter anderem in den USA, Kanada, Großbritannien, Australien, Neuseeland, Japan und Südkorea. Nach Angaben des Unternehmens entscheiden sich inzwischen Tausende Werbekunden für die Plattform. Weitere Märkte wie Brasilien und Mexiko sollen in Kürze folgen, langfristig ist auch ein Start in Indien geplant.

Konkrete Angaben zu den bisherigen Werbeerlösen machte OpenAI nicht. Das Unternehmen betont jedoch, dass die Akzeptanz der Anzeigen in den Testmärkten gestiegen sei. Laut Dugan verlassen Nutzer Gespräche nach dem Einblenden von Werbung inzwischen deutlich seltener als noch zu Beginn der Testphase.

Mit dem Einstieg in das Werbegeschäft greift OpenAI einen Markt an, der bislang vor allem von Unternehmen wie Google und Meta dominiert wurde. Da immer mehr Nutzer allerdings Informationen direkt über KI-Systeme statt über traditionelle Suchmaschinen abrufen, könnten sich auch die bisherigen Werbemodelle im Internet verändern. OpenAI erhofft sich dadurch zusätzliche Einnahmequellen und peilt gar einen Umsatz von über 100 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2030 an.