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Nach jahrelanger Kritik an langen Startzeiten und einer trägen Bibliothek baut Epic Games seinen PC-Launcher von Grund auf neu. Der auf dem Unreal Fest 2026 vorgestellte Launcher V2 soll fünfmal schneller und aus dem Taskleisten-Tray sogar 6,5-mal schneller starten. Die Entwickler sprechen von einer vollständigen Generalsanierung des Codes. Seit dem Start des Epic Games Store Ende 2018 wuchs das Angebot schneller als der Launcher. Der Konkurrent Steam blieb umfangreicher und ist trotzdem häufig reaktionsfreudiger.

Absolute Zahlen zur Ladezeit werden zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genannt, zumal diese ohnehin stark von der verwendeten SSD und der Hardware sowie von der Größe der eigenen Bibliothek abhängen dürften. Und hier wird in den Fußnoten deutlich: Die ersten Angaben dürften auf einem für viele unrealistischen Szenario entstanden sein, denn in den Fußnoten wird das Testsystem mit einem AMD Ryzen Threadripper mit 32 Kernen und 3,5 GHz sowie mit 128 GB Arbeitsspeicher und einer NVIDIA RTX A6000 genannt – und damit eher auf einer leistungsstarken Workstation als auf einem typischen Gaming-Rechner.

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Der Umbau der Plattform soll sich über die nächsten zwölf Monate erstrecken, wobei die Roadmap dafür in drei Phasen eingeteilt wird. Zuerst kommen der Umbau der Store-Architektur, eine private Beta des Launcher V2 und eine überarbeitete Bibliotheksverwaltung mit verbesserter Navigation. Außerdem will man die Geschenkfunktion für Spiele und Inhalte überregional verfügbar machen und Patchnotes von Drittanbietern sollen direkt auf den Produktseiten erscheinen. Entwickler können dort Texte und Bilder veröffentlichen, Nutzer erhalten auf Wunsch eine Push-Benachrichtigung.

Danach sollen dann die öffentliche Freigabe des Launcher V2 folgen, wobei in der zweiten Phase des Entwicklungsplans die Überarbeitung der Spielerprofile und -Avatare sowie UX- und Design-Verbesserungen anstehen. Eine überarbeitete Suche, personalisierte Empfehlungen und weitere Performance-Verbesserungen sollen ebenfalls anstehen. Weiterhin auf der Liste für eine spätere Phase der Entwicklung stehen ein umfangreicher Controller-Support und weitere Community-Funktionen. Einen genaueren Zeitplan für die einzelnen drei Phasen gibt es bislang allerdings nicht.