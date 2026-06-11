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Nach rund 14 Jahren beendet Valve den Verkauf physischer Steam-Geschenkkarten im Einzelhandel. Neue Guthabenkarten werden nicht mehr an Händler geliefert, Restbestände sollen bis voraussichtlich Ende 2026 auslaufen. Bereits gekaufte Karten bleiben einlösbar, digitale Geschenkkarten wird man weiter über Steam anbieten. Der Schnitt trifft lediglich den gedruckten Code an der Supermarktkasse im stationären Handel und nicht den digitalen Verkauf direkt über die Plattform.

Der Grund ist ein altes Betrugsproblem: Valve verweist auf Maschen, bei denen Opfer zum Kauf von Guthabenkarten gedrängt werden und anschließend den Code übermitteln sollen. Für Täter ist das praktisch: Ist der Code einmal eingelöst, lässt sich der Schaden nur schwer zurückholen. Valve hatte bereits gegengesteuert und die Zusammenarbeit mit Händlern und Strafverfolgern öffentlich gemacht und Warnhinweise sowie regionale Einschränkungen und weitere Schutzmaßnahmen direkt auf die Karten gedruckt. Am Ende blieb das System aber ein zu leicht missbrauchbares Zahlungsmittel und Betrüger passten ihre Methoden regelmäßig an. Nun zieht Valve die Konsequenz und stoppt die Nachlieferung. Inzwischen findet sich die Ankündigung auch auf den Supportseiten des Anbieters.

Was noch im Regal hängt, kann weiterverkauft werden, danach ist Schluss. Valve nennt keinen festen Stichtag für Deutschland, sondern verweist auf vorhandene Bestände im Handel. Für Steam-Nutzer ohne Kreditkarte, PayPal oder direkte Online-Zahlung ist das ärgerlich. Seit 2012 boten die Karten einen einfachen Weg, Guthaben bar zu erwerben oder zu verschenken. Genau dieser Umweg an den klassischen Zahlungswegen vorbei machte sie aber eben auch attraktiv für Betrugsfälle. Damit verschiebt sich der Kauf digitaler Geschenkkarten stärker in Valves eigenes System, wo Transaktionen an Steam-Konten hängen, was Betrug weiter erschwert.

Gut möglich, dass sich diesem Plan in Zukunft auch weitere Anbieter wie Apple, Google, Netflix oder Spotify und Co. anschließen werden.