Werbung

Google senkt den Preis für sein günstigstes KI-Abo und legt obendrein mehr Speicher obendrauf. Wie Product-Lead Vikas Kansal auf X verlauten ließ, kostet der Einsteiger-Tarif in Deutschland künftig 4,99 Euro im Monat. Zuvor lag der Preis bei 7,99 Euro. Das Angebot wurde erst Mitte Juni nach oben hin um eine zusätzliche Ultra-Stufe erweitert. Der enthaltene Cloudspeicher steigt im kleinsten Tarif künftig von 200 auf 400 GB. Der neue Preis, die Verdopplung des Speichers und die neue Tarifstufe mit 2 TB sind auf Googles Aboseiten bereits schon verfügbar.

Der Speicher kann wie bei Google One für Drive, Gmail und Google Fotos genutzt werden. AI Plus ist damit nicht nur ein günstiger Zugang zu Googles Gemini-Modell, sondern außerdem ein Speicherabo, das sich um weitere Zusatzdienste wie YouTube Premium oder um weitere Limits ergänzen lässt. Bestandteil des Tarifs sind Gemini 3.1 Pro, Deep Research, das Videomodell Gemini Omni und erweiterte Kapazitäten für NotebookLM. Dazu kommt ein Kontextfenster von 128.000 Token. Das reicht für viele einzelne Aufgaben, jedoch nicht für längere Codebasen oder dauerhaft laufende Recherchejobs. Auch die Nutzungslimits bleiben unterhalb der teureren Stufen. Wer jährlich bezahlt, bekommt sogar noch einen Rabatt in Höhe von fast 10 Euro obendrauf und bekommt das neue AI-Plus-Abo schon für 49,99 Euro im Jahr.

Damit wird das KI-Angebot von Google günstiger, während der Speicher wächst, die eigentlichen Limits jedoch weiter eingeschränkt bleiben. In den höheren Tarifen ab rund 22 bis 220 Euro im Monat, gibt es bis zu 30 TB sowie 20-mal höhere Nutzungslimits. Neukunden können die neuen Abovorteile ab sofort nutzen. Die Anpassung des Speicherplatzes für Bestandskunden erfolgt dagegen schrittweise im Laufe der nächsten Tage, wohingegen der reduzierte Preis automatisch mit der nächsten regulären Abrechnung des Abonnements wirksam werden soll. Teilweise kann das Abo sogar mit bis zu fünf Familienmitgliedern geteilt werden.