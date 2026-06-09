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Apple wird seine neuen KI-Funktionen von Siri vorerst nicht in der Europäischen Union bereitstellen. Wie das Unternehmen im Rahmen der WWDC 2026 bekanntgab, bleiben die angekündigten Erweiterungen des Sprachassistenten beim Start von iOS 27 und iPadOS 27 in den EU-Mitgliedsstaaten vorerst deaktiviert.

Als Grund nennt Apple die Vorgaben des Digital Markets Act (DMA). Nach Angaben des Konzerns hätten Gespräche mit den europäischen Behörden in den vergangenen Monaten wohl keine praktikablen Lösungen hervorgebracht. Apple vertritt dabei die Auffassung, dass die aktuelle Auslegung der Regulierung weitreichende Zugriffsrechte für konkurrierende digitale Assistenten voraussetzen würde. Aus Sicht des Unternehmens entstehen dadurch aber potenzielle Risiken für die Sicherheit und den Schutz persönlicher Daten.

Apple verweist in diesem Kontext darauf, dass externe Assistenten unter bestimmten Umständen auf sensible Informationen zugreifen oder sogar Änderungen am System vornehmen könnten. Darin sieht der Konzern ein erhöhtes Missbrauchspotenzial für Nutzerkonten, Einstellungen und andere persönliche Daten.

Die Einschränkungen betreffen dabei ausschließlich die mobilen Plattformen des Unternehmens. Nutzer von MacOS 27, WatchOS 27 und VisionOS 27 sollen die neuen Siri-Funktionen wie geplant erhalten. Diese Systeme sind derzeit nicht denselben regulatorischen Anforderungen wie iPhone- und iPad-Plattformen unterworfen.

Neben Europa bleibt Siri AI auch in China deaktiviert. Dort führen jedoch andere Rahmenbedingungen zu der Verzögerung. Während in der Europäischen Union vor allem Fragen des Wettbewerbs und der Marktöffnung im Mittelpunkt stehen, spielen in China staatliche Vorgaben und Kontrollmechanismen eine zentrale Rolle.

Für iPhone- und iPad-Nutzer in der EU bedeutet die Entscheidung, dass sie beim Start der neuen Betriebssysteme auf einen der wichtigsten KI-Ausbauten des Apple-Ökosystems verzichten müssen, während die Funktionen in anderen Regionen schrittweise eingeführt werden.