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Mit Euro-Office startet eine neue Open-Source-Bürolösung aus Europa, die sich als Alternative zu Microsoft 365 und Google Workspace positionieren will. Hinter dem Projekt steht dabei nicht die EU als Institution, sondern ein Zusammenschluss verschiedener europäischer Technologieunternehmen, darunter Nextcloud und Ionos. Die Software richtet sich vornehmlich an Behörden und Unternehmen, die ihre Daten in eigener Infrastruktur betreiben und sich unabhängiger von außereuropäischen Anbietern aufstellen möchten.

Technisch basiert die webbasierte Plattform dabei auf einer Abspaltung von OnlyOffice und soll sich nahtlos in bestehende Cloud-Umgebungen integrieren lassen. Im Fokus stehen Selfhosting und die Kontrolle über Daten und Anwendungen innerhalb der eigenen IT-Landschaft.

Kurz nach dem offiziellen Start sorgt das Projekt aber bereits für Kritik aus der Open-Source-Community. Die hinter LibreOffice stehende The Document Foundation wirft Euro-Office etwa vor, zentrale Ziele digitaler Souveränität zu verfehlen. Hauptkritikpunkt ist dabei die Entscheidung, standardmäßig auf das von Microsoft entwickelte Dateiformat OOXML zu setzen.

Nach Ansicht der Stiftung fördere diese Wahl weiterhin die Abhängigkeit von Microsofts Office-Ökosystem. Stattdessen hätte ein konsequenter Einsatz des offenen Dokumentenstandards ODF besser zur Idee einer unabhängigen europäischen Softwarelösung gepasst. ODF gilt seit vielen Jahren als international standardisiertes Dateiformat und wird von zahlreichen freien Office-Anwendungen unterstützt.

Die Kritiker weisen zudem darauf hin, dass die technische Umsetzung von OOXML häufig komplex sei und in der Praxis zu Kompatibilitätsproblemen bei Formatierungen und Dokumentdarstellungen führen könne. Dadurch kann der freie Austausch von Dokumenten erschwert werden, obwohl genau dieser Aspekt häufig als Vorteil offener Standards genannt wird.

Unabhängig von der Kritik könnte Euro-Office für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen dennoch interessant sein. Ob sich die neue Plattform langfristig etablieren kann, wird nicht zuletzt davon abhängen, wie Anwender die Balance zwischen Kompatibilität, offenen Standards und digitaler Unabhängigkeit bewerten.