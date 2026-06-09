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Microsoft stellt die Preisstruktur von GitHub Copilot um und verabschiedet sich damit zunehmend von klassischen Flatrate-Modellen. Künftig soll die Nutzung des KI-gestützten Entwicklungsassistenten stärker nach dem tatsächlichen Verbrauch von Rechenressourcen abgerechnet werden. Im Mittelpunkt steht dabei die Anzahl der verwendeten Tokens, die bei Anfragen an die zugrunde liegenden KI-Modelle verarbeitet werden.

Die Änderung sorgt in der Entwicklerbranche bereits für Diskussionen. Kritiker sehen darin eine negative Entwicklung, da viele Nutzer bislang von festen monatlichen Kosten ausgegangen waren. Mit der neuen Abrechnung werden die tatsächlichen Ausgaben stärker von der Intensität der Nutzung abhängen.

Hintergrund der Entwicklung sind die hohen Betriebskosten moderner KI-Systeme. Obwohl zahlreiche KI-Dienste in den vergangenen Jahren vergleichsweise günstig angeboten wurden, erfordern leistungsfähige Sprachmodelle erhebliche Investitionen in Rechenzentren, Hardware und Energieversorgung. Viele Anbieter finanzieren einen Teil dieser Kosten bislang über Investorengelder. Inzwischen wächst jedoch der Druck, die Ausgaben durch höhere Erlöse zu decken.

Die Auswirkungen zeigen sich bereits bei großen Unternehmenskunden. So soll Uber sein für das gesamte Jahr 2026 vorgesehenes Budget für KI-gestützte Programmierwerkzeuge bereits nach wenigen Monaten ausgeschöpft haben. In der Folge führte das Unternehmen Ausgabenlimits für Mitarbeiter ein. Demnach dürfen bestimmte KI-Coding-Tools nur noch bis zu einer festgelegten monatlichen Kostengrenze genutzt werden.

Besonders betroffen sind dabei sogenannte agentische Entwicklungswerkzeuge, die komplexe Programmieraufgaben weitgehend selbstständig ausführen können. Dazu zählen neben GitHub Copilot auch andere Lösungen wie Cursor oder Claude Code. Mit zunehmender Leistungsfähigkeit dieser Systeme steigen häufig auch die benötigten Rechenressourcen und damit die laufenden Kosten.

Die Branche steht damit vor einer Herausforderung: Einerseits erwarten Kunden leistungsfähigere KI-Werkzeuge, andererseits müssen die Anbieter Wege finden, die zugrunde liegenden Infrastrukturkosten wirtschaftlich tragbar zu gestalten. Die bisher verbreiteten Pauschalpreise geraten dadurch zunehmend unter Druck.