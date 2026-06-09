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OpenAI plant offenbar eine grundlegende Neuausrichtung seines Angebots und will sich künftig stärker auf Geschäftskunden sowie produktive Arbeitsabläufe konzentrieren. Im Mittelpunkt der Strategie steht dabei eine umfassende Weiterentwicklung von ChatGPT, das sich von einem klassischen Chatbot zu einer zentralen Plattform für verschiedene KI-Dienste entwickeln soll.

Nach einem Bericht der Financial Times (Paywall) arbeitet das Unternehmen daran, mehrere bislang getrennte Produkte und Funktionen in einer gemeinsamen Anwendung zusammenzuführen. Besonders das Programmierwerkzeug Codex soll dabei eine deutlich wichtigere Rolle erhalten. Intern scheint sich die Überzeugung durchzusetzen, dass einfache Chat-Oberflächen künftig nicht mehr ausreichen, um im Wettbewerb mit Konkurrenten wie Anthropic zu bestehen.

Geplant ist ein System, das Nutzer dauerhaft begleitet und verschiedene Aufgaben übernehmen kann. Dieser persönliche KI-Agent soll sowohl auf Smartphones als auch auf Desktop-Systemen verfügbar sein und Anwender im beruflichen wie privaten Alltag unterstützen. Langfristig soll die Software in der Lage sein, Absichten selbstständig zu erkennen und passende Werkzeuge bereitzustellen, ohne dass Nutzer komplexe Eingaben formulieren müssen.

Im Zuge dieser Entwicklung wird auch die Benutzeroberfläche von ChatGPT überarbeitet. Künftig sollen Anwender einfacher auf Funktionen wie Programmierung, Bildgenerierung oder Partnerdienste zugreifen können. Genannt werden unter anderem Integrationen mit externen Plattformen wie Canva oder Booking.com. Die Bedienung soll dabei zunehmend automatisiert werden, sodass klassische Prompts langfristig an Bedeutung verlieren könnten.

OpenAI geht offenbar davon aus, dass sich der Markt für digitale Dienste in den kommenden Jahren grundlegend verändern wird. Statt für unterschiedliche Aufgaben verschiedene Anwendungen zu nutzen, sollen Anwender künftig verstärkt mit einem einzigen KI-Assistenten interagieren, der zahlreiche Funktionen bündelt. Die Grenzen zwischen Chatbots, Suchmaschinen, Produktivitätssoftware und Entwicklungswerkzeugen würden dadurch zunehmend verschwimmen.