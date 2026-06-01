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Disney hat den linearen Disney-Channel in sein Streaming-Angebot integriert. Seit Ende Mai 2026 können Abonnenten den Fernsehsender direkt über Disney+ aufrufen. Die Einbindung bringt allerdings einige Besonderheiten mit sich, die sich deutlich von den üblichen Streaming-Funktionen unterscheiden.

Der Sender steht unabhängig von der gewählten Abo-Stufe zur Verfügung und bietet für alle Nutzer dieselbe technische Qualität. Sämtliche Inhalte werden ausschließlich in Full-HD-Auflösung mit 1080p ausgestrahlt und verfügen lediglich über Stereoton. Selbst Kunden mit höherwertigen Disney+-Abonnements erhalten beim Live-Kanal keine Unterstützung für höhere Auflösungen oder Surround-Sound.

Auch bei den Sprachoptionen gibt es Einschränkungen. Die Programme werden ausschließlich in deutscher Sprache angeboten. Anders als bei den meisten Abrufinhalten von Disney+ lassen sich weder alternative Tonspuren auswählen noch Untertitel aktivieren.

Da es sich um einen klassischen Fernsehsender handelt, bleibt das lineare Konzept vollständig erhalten. Das bedeutet auch, dass Werbeunterbrechungen Bestandteil des Programms sind. Diese werden selbst Nutzern angezeigt, die ansonsten ein werbefreies Disney+-Abonnement besitzen.

Zwar bietet Disney die Möglichkeit, laufende Sendungen grundsätzlich von Beginn an neu zu starten, wie erste Tests von den Kollegen von Golem allerdings zeigen, funktioniert diese Option nicht bei allen Inhalten zuverlässig. Interessant ist die Integration vor allem deshalb, weil der Sender vereinzelt auch Inhalte zeigt, die derzeit nicht als Abrufangebot bei Disney+ verfügbar sind. Allerdings schließt Disney nicht aus, dass diese Inhalte später auch als On-Demand-Angebot verfügbar gemacht werden.

Besonderheiten gibt es zudem beim Jugendschutz: Obwohl der Disney-Channel zu bestimmten Tageszeiten spezielle Kinderprogramme ausstrahlt, wird der Livestream nicht direkt in die Kinderprofile integriert. Stattdessen prüft das System bei jedem Aufruf, ob die aktuelle Sendung mit der im Profil hinterlegten Altersfreigabe kompatibel ist. Ist dies nicht der Fall, wird der Zugriff auf den Kanal automatisch unterbunden.

Mit der Integration vom Disney-Channel erweitert Disney damit zwar sein Streaming-Angebot um ein weiteres Produkt, gleichzeitig zeigt sich jedoch, dass die Umsetzung in mehreren Bereichen noch deutlich an traditionelles Fernsehen erinnert, und weniger an die gewohnten Funktionen moderner Streaming-Dienste.