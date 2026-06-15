FIFA-WM 2026: Lenovo baut KI und Avatare für Spieler und Trainer

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Seit dem 11. Juni ist die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in vollem Gange und auch das deutsche Team ist nach einem fulminanten 7:1-Auftaktsieg gegen Curaçao gestern erfolgreich in das Turnier gestartet. In den nächsten, fast sechs Wochen treten erstmals 48 Mannschaften in 104 Spielen in Kanada, Mexiko und den USA gegeneinander an. Für die FIFA bedeutet das mehr Stadien, mehr Teams und noch mehr Logistik. Vor allem wächst die Datenmenge, die erfasst, ausgewertet und weltweit auf die Fernsehbildschirme übertragen werden muss. Lenovo liefert dafür einen Teil der technischen Basis.

Hardwareluxx durfte Lenovo und die FIFA bereits im April in Zürich besuchen. Dort ging es allerdings nicht um die neuen Notebooks oder die neuen Gaming-Handhelds für die Computex 2026, sondern um KI-gestützte 3D-Spieleravatare, eine hauseigene KI für die Trainer und Teams und um eine stabilisierte Schiedsrichterkamera. Lenovo ist nämlich nicht einfach nur Sponsor der FIFA Weltmeisterschaft 2026, sondern versteht seine Rolle auch als Ausrüster und Plattformanbieter, was Abseitstechnik, Spielanalyse, Übertragungssysteme und Infrastruktur betrifft.

Digitale Spieler für den VAR

Lenovo hat für die FIFA eine Ende-zu-Ende-Lösung gebaut, mit der Spieler vor dem Turnier gescannt und als digitale 3D-Modelle umgesetzt wurden, um sie während der WM einfacher verwalten und moderner auf die Bildschirme bringen zu können. Die Avatare sollen das bestehende VAR-System zwar nicht ersetzen, jedoch einen zusätzlichen Datenpunkt für die halbautomatische Abseitstechnik liefern. Die eigentliche Schiedsrichterentscheidung bleibt bei der FIFA und den Videoassistenten, Lenovo liefert die digitalen Abbilder sowie die technische Verwaltung dahinter.

Für die Erfassung müssen alle Spieler vor Turnierbeginn in einen 3D-Scanner treten, der dann in weniger als einer Sekunde ein 3D-Modell erzeugt. Inklusive Einweisung und Vorbereitung dauert dieser Prozess keine drei Minuten, wie wir es im April in Zürich selbst ausprobieren konnten. Anschließend wird aus den Rohdaten ein individuelles 3D-Modell erzeugt – inklusive Textur und Volumensegmentierung. Dabei geht es nicht nur um Optik, sondern vor allem auch um Proportionen und Körpermaße. Die bisherigen Abseitsgrafiken arbeiten mit Tracking-Daten und abstrakteren Darstellungen. Die neuen Modelle sollen Spieler realistischer abbilden und Entscheidungen für Zuschauer im Stadion und am Bildschirm nachvollziehbarer machen.

Nach Angaben von Lenovo wurde das Verfahren bereits beim FIFA Intercontinental Cup in Katar getestet. Dort wurden Spieler von CR Flamengo und Pyramids FC vor dem Spiel erfasst, anschließend lief das System während der Partie im Testbetrieb. Für die WM in Nordamerika musste die gesamte Technik eine ganz andere Größenordnung erreichen. So musste Lenovo mobile Scan-Rigs aufbauen, um alle Spieler der 48 Teilnehmer-Nationen, verteilt auf drei riesige Länder in Nordamerika, vor dem Turnier pünktlich erfassen zu können.

Die FIFA und Lenovo behandeln die digitale Infrastruktur als Teil eines umfangreichen Systems für Schiedsrichtertechnik, Analyse und Übertragung. Der praktische Nutzen der 3D-Avatare soll sich vorwiegend bei knappen Abseitsentscheidungen zeigen, die bislang oft aufgrund einfacher Linien und nur schemenhafter Körpermodelle einen gewissen Raum für Interpretation ließen. Mit der neuen Technik will man allerdings nicht automatisch bessere Entscheidungen herbeizaubern, sondern zunächst eine präzisere und verständlichere Darstellung schaffen. Lenovo betreibt den bestehenden VAR nicht, sondern ergänzt ihn mit digitalen Abbildern.

KI als Werkzeug für Trainer

Neben den Spieleravataren gehört Football AI Pro zum zweiten großen Baustein der Partnerschaft. Das System ist als generativer KI-Assistent für Trainer, Spieler und Analysten aller 48 Teams vorgesehen. Bei der Vorführung in Zürich wurde klar, worauf Lenovo und die FIFA hinauswollen: Trainer sollen nicht einzelne Statistiken aus einer Datenbank ziehen, sondern gezielt Fragen an eine auf FIFA-Daten trainierte Plattform stellen können. Die KI greift dann auf vergangene Spieldaten, Ereignisse und strukturierte Analysedaten zu und kann daraus Muster, Clips und Visualisierungen ableiten. Für die Trainer-Teams soll daraus ein Werkzeug für die Spielvorbereitung und Gegneranalyse werden.

Bislang geschieht die Matchanalyse häufig über das Zusammenführen von Daten aus getrennten Systemen. Mit der neuen Football AI Pro soll künftig eine einzige Anfrage ausreichen, um anschließend auf die offiziellen FIFA-Daten zugreifen zu können und eine für alle vereinheitlichte Version zu bekommen, was Begriffe und taktische Konzepte dann konsistent bleiben lässt, wenn Spieler und Trainer in verschiedenen Sprachen miteinander arbeiten oder unterschiedliche Analysebegriffe verwenden.

Praktisch bedeutet das: Ein Trainer kann das System etwa nach wiederkehrenden Angriffsmustern eines kommenden Gegners, nach bestimmten Taktiken oder nach Laufwegen einzelner Spieler fragen. Die Antwort erfolgt nicht nur in Textform. Football AI Pro kann konkrete Szenen heraussuchen, Passwege anzeigen und Heatmaps erzeugen sowie einzelne Spielzüge aus unterschiedlichen Spieler-Perspektiven darstellen. Durch die Verbindung mit den 3D-Daten werden so Ansichten möglich, die nicht einfach der klassischen Kameraperspektive entsprechen. So lässt sich eine Szene etwa aus Torhüter-, Verteidiger- oder Angreiferperspektive rekonstruieren, um etwaige Fehler und Spielzüge besser analysieren zu können.

Der Arbeitsablauf ist bewusst einfach gehalten: Frage stellen, Datenbezug herstellen, Ausgabe erzeugen und anschließend über Folgefragen tiefer einsteigen. In Zürich zeigte Lenovo dazu unter anderem dynamische Datenwidgets, verknüpfte Videoclips, 3D-Rekonstruktionen und sogenannte Focus Threads, also fortlaufende Analysefäden mit Kontext aus dem gesamten Spiel. Das Match-Prep-Modul soll gezielt Daten zu einem Team, einem kommenden Gegner oder der gesamten bisherigen Spielhistorie ziehen, daraus ein Dossier erzeugen und weitere taktische Fragen vorschlagen.

Lenovo will mit der Technik aber nicht nur eine einheitliche Basis schaffen, sondern den Zugriff für alle Teams möglich machen, denn große Verbände reisen ohnehin mit eigenen Analystenteams, während kleineren Nationen dafür oftmals das notwendige Personal oder die Infrastruktur fehlt. Hochwertige Analyse soll nicht mehr nur bei einer Handvoll großer Verbände liegen, die sich teure manuelle Codierung und komplexe Datensysteme leisten können.

Während des laufenden Spiels soll Football AI Pro im Übrigen nicht genutzt werden. Das System ist als reine Analyse- und Vorbereitungshilfe gedacht.

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Infrastruktur für 104 Spiele

Der dritte Baustein ist die Schiedsrichter-Kamera. Die FIFA hatte Kameras aus Schiedsrichterperspektive bereits getestet, zur WM 2026 wird das Bild mithilfe von Lenovos KI-Stabilisierung aufgewertet. Eine Kamera am Schiedsrichter liefert eine seltene Perspektive, leidet aber unter schnellen Bewegungen, Körpereinsatz, Drehungen und Erschütterungen. Lenovo will diese Bilder in Echtzeit stabilisieren und als zusätzlichen Stream für die Übertragungen nutzbar machen.

Hinter den Kulissen ist der technische Aufwand noch größer, denn Lenovo ist auch technischer Ausrüster für die FIFA und liefert Geräte, Infrastruktur, Software und Services. Alleine am Schweizer Hauptquartier verwaltet man mehr als 10.000 Geräte, welche für die Mitarbeiter auf allen Events verfügbar gemacht und dafür entsprechend aufbereitet werden müssen. Ein Mitarbeiter für das Marketing benötigt eine andere Arbeitsplattform als ein Mitarbeiter im Sales-Team. Insgesamt muss Lenovo über 20.000 verschiedene Assets von Notebook, über Kamera bis hin zum Smartphone verwalten.

Keine leichte Aufgabe, auch aus Logistiksicht. Hinzu kommen im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft Hubs in North Carolina, Toronto oder Mexiko-Stadt und natürlich die Stadion- und Veranstaltungsorte in allen drei Ländern. Außerdem wurde ein technisches Kontrollzentrum in Miami errichtet sowie Systeme für Betrieb und Logistik. Lenovo positioniert sich damit nicht als reiner Endgeräteausrüster, sondern als Integrator eines großen Turnier-Stacks.