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Nachdem KI-Dienste lange über kostenlose Zugänge auf sich aufmerksam gemacht haben, um ihre eigenen Nutzerzahlen hochzutreiben, müssen langsam aber sicher die Umsätze steigen, um die Risikokapitalgeber zu befrieden. Zudem sind sie hauptverantwortlich für die Speicherkrise und Komponenten-Knappheit. Erst kürzlich gab OpenAI‑Präsident Greg Brockman bekannt, allein in diesem Jahr Ausgaben in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar nur für Rechenleistung zu haben. Zuvor hatte Reuters berichtet, dass das Unternehmen bis 2030 insgesamt rund 600 Milliarden US-Dollar für dafür einplanen würde. Immerhin soll Konkurrent Anthropic langsam in die Gewinnzone vorrücken. KI-Anbieter müssen nach der starken Wachstumsphase ihre Monetarisierung voranbringen und die Kosten wieder stärker an Nutzer weiterreichen.

In Deutschland scheint die Zahlungsbereitschaft hierfür zumindest schrittweise zu wachsen. Das geht aus einer aktuellen Bitkom-Erhebung hervor. Demnach sollen hierzulande inzwischen 13 % der KI-Nutzer für mindestens eine Anwendung bezahlen. Im Vorjahr waren es noch 8 %. Weitere 29 % können sich einen Wechsel in ein Bezahlmodell vorstellen, 49 % lehnen kostenpflichtige KI weiter ab. Wer bereits bezahlt, gibt im Schnitt 20 Euro pro Monat aus. Das sind 4 Euro mehr als im vergangenen Jahr und ziemlich genau der Preisbereich, in dem viele Standard-Abos von KI-Anbietern liegen, wie ChatGPT Pro oder Claude Pro.

Als Grund für die steigende Zahlungsbereitschaft sieht der Branchenverband primär den Zugang zu den leistungsfähigsten Modellen wie ChatGPT 5.5 oder Claude Opus 4.7. 55 % der Befragten versprechen sich dadurch bessere Ergebnisse, 51 % nennen eine höhere technische Stabilität. Erst danach folgen Zusatzfunktionen, weniger Nutzungslimits, Support oder der Verzicht auf Werbung.

Auch die Verteilung der Monatsbeträge passt in dieses Bild. 13 % der zahlenden Nutzer geben weniger als 10 Euro aus, 25 % liegen zwischen 10 und 20 Euro. Die größte Gruppe bewegt sich mit 43 % zwischen 20 und 30 Euro. Rund ein Fünftel zahlt 30 Euro oder mehr. Unterhalb der Profi-Tarife akzeptiert ein Teil der Nutzer offenbar Beträge, die sonst eher für Streaming, Cloud-Speicher oder Office-Abos fällig werden. Das erklärt auch, warum Google, OpenAI, Anthropic und andere Anbieter ihre kostenlosen Zugänge zwar weiter pflegen, die besseren Funktionen aber zunehmend in bezahlte Pakete verschieben. Größere Kontextfenster, höhere Limits, Bild- und Videofunktionen, Code-Werkzeuge oder agentische Abläufe lassen sich nicht dauerhaft über Reichweite und Investorengeld finanzieren. Für Gelegenheitsnutzer bleibt der kostenlose Einstieg attraktiv. Wer KI regelmäßig in Arbeit oder Alltag einsetzt, muss dagegen zunehmend prüfen, welche Aufgaben ein Abo wirklich abdeckt.

Die Zahlen stammen aus einer repräsentativen telefonischen Befragung von 1.003 Personen ab 16 Jahren in Deutschland. Darunter waren 579 Personen, die KI nutzen.