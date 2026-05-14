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Nach einem Sicherheitsvorfall Ende März bei OpenAI greifen Apples Sicherheitsmechanismen nun bei drei älteren Apps des KI-Anbieters für macOS. Betroffene Installationen von ChatGPT, Codex und Atlas werden vom Apple-Betriebssystem teils nicht mehr geöffnet. Stattdessen meldet das System, die App enthalte Malware, verschiebt sie automatisch in den Papierkorb und erklärt, dass damit Schadsoftware entfernt worden sei.

Nach derzeitigem Stand geht es aber nicht um nachgewiesene Malware, sondern um die Art, wie Apple macOS-Programme prüft. Laut heise online und Mac & i tritt die Warnung bei älteren Versionen der OpenAI-Anwendungen auf. Beim Browser Atlas konnte die Redaktion das Verhalten selbst nachvollziehen. Teilweise erscheint der Dialog demnach selbst ohne manuellen Start, etwa direkt nach einem Systemneustart.

Hintergrund ist offenbar ein Zertifikatswechsel bei OpenAI. Das Unternehmen hatte sein Apple-Entwicklerzertifikat zur Signierung der macOS-Anwendungen nach einem Sicherheitsvorfall ausgetauscht und das zuvor verwendete Zertifikat widerrufen. Vorausgegangen war ein Supply-Chain-Angriff im Signierungsprozess. OpenAI räumte ein, dass ein GitHub-Actions-Workflow eine manipulierte Axios-Version heruntergeladen und ausgeführt hatte. Dieser Arbeitsablauf hatte Zugriff auf Zertifikat- und Notarisierungsmaterial, das beim Signieren der macOS-App genutzt wurde.

Mit dem Widerruf fällt alte, noch mit diesem Zertifikat signierte Software aus der Vertrauensstellung heraus. macOS reagiert darauf hart und entfernt die betroffenen Programme teilweise selbstständig. Aus Sicht der Plattform ist das nachvollziehbar, weil ein kompromittiertes oder potenziell missbrauchbares Zertifikat nicht weiter als Vertrauensanker dienen darf. Für Anwender sieht der Vorgang trotzdem drastisch aus, weil die Warnung nicht sauber zwischen tatsächlicher Schadsoftware und widerrufener Signatur unterscheidet.

Betroffen sind laut heise ausschließlich ältere Versionen. Weiter ausführbar bleiben ChatGPT Desktop ab Version 1.2026.051, Codex ab 26.406.40811, Codex CLI ab 0.119.0 und Atlas ab Version 1.2026.84.2. Hinweise auf eine erfolgreiche Kompromittierung bestehender Installationen oder ein Risiko für vorhandene Softwareinstallationen habe OpenAI nach eigener Angabe nicht gefunden.

Wer die Warnung erhält und ChatGPT, Codex oder Atlas weiter nutzen will, muss die jeweilige Anwendung neu herunterladen und frisch installieren.