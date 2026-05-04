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Nachdem Deezer zuletzt 44 % der täglich neu hochgeladenen Songs als KI-generiert eingestuft hatte, zieht nun auch Spotify Konsequenzen. Der schwedische Musik-Streamingdienst führt mit "Verified by Spotify" ein neues Siegel ein, das authentische Künstlerprofile kennzeichnen soll. In den kommenden Wochen soll es auf Künstlerseiten und neben Interpreten in der Suche erscheinen – markiert durch einen hellgrünen Hinweis samt Schriftzug.

Spotify reagiert damit auf ein Problem, das im Musikmarkt fast schon zur Pest geworden ist: KI-Werkzeuge können Songs in großen Mengen erzeugen, sie in Nischen platzieren oder mit Künstlernamen verknüpfen, ohne dass dahinter eine klassische Künstlerbiografie stehen muss. Für Hörer wird damit schwerer erkennbar, ob ein Profil tatsächlich zu einem Musiker, einer Band oder nur zu einer skalierten Content-Maschine gehört.

Vor der Vergabe des Siegels will Spotify prüfen, ob eine identifizierbare Künstlerpräsenz vorhanden ist. Dazu zählen etwa Konzerttermine, Merchandising, verknüpfte Social-Media-Konten und andere Spuren außerhalb der Plattform. Profile, die überwiegend KI-generierte Musik anbieten, sollen zunächst ausgeschlossen werden. Gleichzeitig hält sich Spotify Spielraum offen. Künstlerische Authentizität sei im KI-Zeitalter ein komplexes und schnell wandelndes Konzept, schreibt man sinngemäß in der offiziellen Ankündigung.

Ein nachweisbares Auftreten außerhalb von Spotify reicht jedoch nicht. Entscheidend sind auch die Einhaltung der Plattformregeln und eine über längere Zeit stabile Höreraktivität. Das soll die Prüfung über Millionen Künstlerprofile hinweg handhabbar machen. Umgekehrt bedeutet ein fehlendes Siegel damit nicht automatisch, dass ein Profil KI-Musik verbreitet oder gefälscht ist.

Zum Start will Spotify mehr als 99 % der Künstler verifizieren, nach denen aktiv gesucht wird. Vorrang haben Profile mit aktiver Fangemeinde oder besonderer Bedeutung für die Musiklandschaft. Weitere Prüfungen sollen laufend folgen.