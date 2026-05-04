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Erst beschleunigt KI das Schreiben von Code, dann braucht es ein weiteres KI-Produkt, um die dabei entstandenen Schwachstellen auszumerzen: Nach zwei Monaten Testphase öffnet Anthropic sein Sicherheitswerkzeug Claude Security nun als öffentliche Beta. Claude Security steht ab sofort Enterprise-Kunden zur Verfügung und soll Quellcode auf Sicherheitslücken prüfen, Risiken erklären und passende Korrekturen vorschlagen.

Der Zeitpunkt ist nicht zufällig. Mit Claude Code, GitHub Copilot, Cursor und ähnlichen Werkzeugen ist Vibe Coding in vielen Entwicklerteams zur Alltagspraxis geworden. Code entsteht schneller, aber nicht zwingend sauberer. Je weniger klassische Vorarbeit, Review und Architekturdisziplin im Prozess stecken, desto größer wird die Gefahr unsicherer Muster, falscher Annahmen oder schlecht geprüfter Abhängigkeiten. Anthropic bietet daher jetzt die zweite Hälfte dieses Zyklus an: Nach der KI, die Code erzeugt, folgt die KI, die diesen Code absichern soll.

Claude Security basiert laut Berichten auf Claude Opus 4.7 und richtet sich zunächst an Unternehmen. Der Dienst ist direkt über die Claude-Seitenleiste erreichbar. Eine eigene API-Integration oder der Aufbau eines separaten Agenten sollen nicht nötig sein. Team- und Max-Kunden sollen später folgen. Technisch soll Claude Security Interaktionen zwischen Dateien, Modulen und Komponenten nachvollziehen, Datenflüsse verfolgen und Schwachstellen ähnlich wie ein Sicherheitsforscher einordnen können. Zu jedem Fund sollen Unternehmen eine Erklärung mit Konfidenzwert, Schweregrad, möglicher Auswirkung und Reproduktionsweg erhalten. Vorgeschlagene Patches lassen sich anschließend in Claude Code im Web prüfen und weiterbearbeiten. Ergebnisse können als CSV oder Markdown exportiert oder per Webhook an Werkzeuge wie Slack und Jira weitergegeben werden.

Ob das in der Praxis die Zahl echter Schwachstellen senkt oder vor allem neue Prüfschleifen erzeugt, müssen die kommenden Monate zeigen. Mit Claude Mythos ist auch bereits der womöglich nächste große Wurf in diese Richtung in der Pipeline.