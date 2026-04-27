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Der europäische Bezahldienst Wero kommt auch Monate nach seinem Start im Onlinehandel nur langsam voran. Hinter dem Projekt steht die European Payments Initiative (EPI), die mit einer eigenen Infrastruktur eine Alternative zu etablierten Zahlungsdiensten schaffen will. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass die Umsetzung deutlich komplexer ausfällt als ursprünglich erwartet.

Große deutsche Onlinehändler verzichten bislang weitgehend auf die Integration. Einer der Hauptgründe liegt im technischen Aufwand. Bestehende Zahlungssysteme müssen angepasst werden, was Eingriffe in gewachsene IT-Infrastrukturen erfordert. Zusätzlich bestehen Unsicherheiten bei zentralen Prozessen wie Rückerstattungen und Retouren, die im E-Commerce eine wichtige Rolle spielen. Ohne klar definierte Abläufe bleibt die Integration für viele Anbieter daher riskant.

Auf technischer Ebene basiert Wero auf einer modernen Zahlungsarchitektur, die Echtzeittransaktionen innerhalb Europas ermöglicht. Gleichzeitig greifen allerdings Teile der Plattform auf Cloud-Infrastruktur von Amazon Web Services zurück. Diese architektonische Entscheidung ist nicht unumstritten, da der US-amerikanische Cloud Act unter bestimmten Bedingungen Zugriff auf Daten durch Behörden erlaubt. Die Betreiber betonen zwar, dass sie die Kontrolle über Nutzerdaten behalten und Sicherheitsmechanismen implementiert haben, dennoch bleibt das Thema sensibel.

Auch auf Nutzerseite fehlt bislang die breite Akzeptanz. Viele Verbraucher greifen weiterhin auf etablierte Verfahren wie SEPA-Lastschrift oder Kreditkarte zurück. Die geringe Verbreitung bei großen Händlern verstärkt diesen Effekt, da die Sichtbarkeit des Dienstes entsprechend begrenzt bleibt. Aktuell wird Wero primär von kleineren Anbietern in Deutschland, Frankreich und Belgien unterstützt.

Die Konkurrenz profitiert von dieser Situation. Dienste wie PayPal verfügen über eine große Nutzerbasis, eingespielte Abläufe und zusätzliche Funktionen wie Käuferschutz. Auch mobile Zahlungssysteme wie Apple Pay und Google Pay sind bereits tief in bestehende Plattformen integriert und stellen für Händler eine technisch weniger aufwendige Option dar.

Das Projekt wurde von mehreren europäischen Banken mit einem Budget von rund 38 Millionen Euro aufgebaut. Ohne die Unterstützung großer Handelsplattformen bleibt die Reichweite jedoch begrenzt. Damit steht Wero vor der Herausforderung, sowohl technische Hürden als auch Marktmechanismen gleichzeitig zu überwinden.