Werbung

Offenbar hat OpenAI damit begonnen, Werbung in ChatGPT für nicht angemeldete Nutzer auszurollen. Eine offizielle Ankündigung dazu liegt bislang zwar nicht vor, nach Berichten von einigen Nutzern tauchen die Anzeigen allerdings inzwischen direkt innerhalb der laufenden Unterhaltung auf. Genannt wurden unter anderem Werbeeinblendungen für Canva sowie ein Dienst namens Jobcopilot. Die Platzierung erfolgt dabei bisher so unauffällig, dass sie laut Nutzeraussagen leicht übersehen werden kann, wenn man nicht gezielt darauf achtet. Noch vor wenigen Monaten erklärte OpenAI allerdings, dass unauthentifizierte Besucher zunächst nicht Teil des Werbe-Pilotprogramms sein sollen.

Technisch unterscheidet sich das neue Werbemodell von herkömmlichen Pop-ups, da die Anzeigen direkt in den Gesprächsfluss integriert werden. Dadurch bleibt die Benutzeroberfläche weitgehend unverändert, während Werbeinhalte dennoch sichtbar werden. OpenAI beschreibt diese Form der Werbung als für alle Zielgruppen geeignet. Hinweise auf der eigenen Website, wonach nicht eingeloggte Nutzer zunächst ausgeschlossen seien, scheinen inzwischen wohl nicht mehr aktuell zu sein.

Das Werbeprogramm selbst läuft bereits seit einiger Zeit, stößt jedoch auf wirtschaftliche Schwierigkeiten. Werbetreibende sollen ihre bereitgestellten Budgets häufig nicht vollständig einsetzen können, weil zu wenige geeignete Einblendungen verfügbar sind. Die Reichweite innerhalb des Systems reicht demnach bislang nicht aus, um größere Kampagnen effizient auszuliefern.

Als Reaktion darauf hat OpenAI laut Branchenberichten die Einstiegshürde für Werbekunden deutlich gesenkt. Das Mindestbudget für die Teilnahme am Pilotprogramm wurde von 200.000 auf 50.000 Dollar reduziert. Diese Anpassung deutet darauf hin, dass das Unternehmen stärker auf zusätzliche Werbekunden angewiesen ist und die Monetarisierung des Dienstes ausbauen möchte.

Für Nutzer ohne Konto könnte sich die Nutzung von ChatGPT damit schrittweise verändern. Während die Basisfunktion weiterhin frei zugänglich bleibt, wird die Plattform zunehmend auch als Werbeumfeld aufgebaut. Wie stark diese Integration künftig ausgeweitet wird, hat OpenAI bislang nicht offiziell erläutert.