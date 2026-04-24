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Microsoft erweitert seine Office-Suite um neue agentische Funktionen für Microsoft Word, Microsoft Excel und Microsoft PowerPoint. Der bisher vor allem als Chat-Assistent genutzte Microsoft Copilot erhält damit deutlich mehr direkte Eingriffsmöglichkeiten in laufende Arbeitsprozesse und kann Inhalte nicht nur vorschlagen, sondern aktiv verändern.

Die neue Funktion verschiebt Copilot von einer unterstützenden Seitenleiste hin zu einem System, das unmittelbar in Dokumenten arbeitet. In Word kann die KI Texte strukturieren, Inhalte umformulieren oder Abschnitte eigenständig anpassen. In Excel werden Tabellen analysiert, Formeln ergänzt und Datenstrukturen verändert. PowerPoint nutzt die Agent-Funktion dabei, um Präsentationen automatisch aufzubauen, Folien umzustrukturieren oder Inhalte visuell neu anzuordnen.

Technisch erfolgt die Aktivierung standardmäßig innerhalb der Anwendungen. Nutzer müssen die Bearbeitungsfunktion jedoch einmalig bestätigen. Über eine neue Eingabeoberfläche auf der rechten Bildschirmseite kann entschieden werden, ob Copilot lediglich als Chat-Werkzeug genutzt oder für direkte Bearbeitungen freigeschaltet wird. Diese Trennung soll mehr Kontrolle über den Automatisierungsgrad ermöglichen.

Microsoft integriert die Funktion als festen Bestandteil seines größeren Plattformansatzes, bei dem KI-Dienste zunehmend in Windows, Entwicklerwerkzeuge und Produktivsoftware eingebunden werden. Die Office-Anwendungen dienen dabei als besonders sichtbarer Teil dieser Strategie, da sie im Unternehmensalltag täglich genutzt werden. Durch die agentische Arbeitsweise soll die Software Aufgaben nicht nur beantworten, sondern eigenständig ausführen.

Die stärkere Eingriffstiefe sorgt jedoch auch für Kritik. Ein zentraler Punkt bleibt die Verlässlichkeit der Ergebnisse. Da KI-generierte Inhalte Fehler enthalten können, stellt Microsoft Werkzeuge bereit, mit denen Nutzer sämtliche Änderungen nachvollziehen und prüfen können. Besonders bei komplexeren Bearbeitungsschritten soll das System transparent anzeigen, welche Aktionen gerade durchgeführt werden.

In Unternehmensumgebungen wurde in der Vergangenheit zudem kritisiert, dass neue Funktionen teilweise automatisch ausgerollt wurden, ohne dass Administratoren ausreichend Vorlauf hatten. Microsoft betont nun, stärker auf Sichtbarkeit und Steuerungsmöglichkeiten zu achten, um diese Bedenken abzufangen.