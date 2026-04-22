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Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sowie der Verfassungsschutz haben vor einer aktuellen Angriffswelle gewarnt, die sich gezielt gegen Messenger-Dienste richtet. Betroffen sind insbesondere die Anwendungen Signal und WhatsApp, über die Angreifer versuchen, Konten zu übernehmen und Kommunikationsinhalte auszuspähen.

Nach Angaben der Behörden handelt es sich um eine fortlaufende Kampagne, die bereits im Februar 2026 öffentlich gemacht wurde. Im Fokus stehen vor allem Personen aus Politik, Militär, Diplomatie sowie investigative Journalisten. Die Angriffe werden dabei als sozialtechnische Manipulation umgesetzt und nutzen verschiedene technische und organisatorische Täuschungsmechanismen.

Ein zentrales Vorgehen besteht darin, sich in laufenden Chats als offizieller Support auszugeben. Mit Bezeichnungen wie "Signal Security ChatBot" fordern Täter die Nutzer auf, Verifizierungscodes oder persönliche Identifikationsdaten preiszugeben. Diese Informationen ermöglichen anschließend den Zugriff auf bestehende Konten und damit auf gespeicherte Kommunikationsverläufe.

Zusätzlich kommen KI-gestützte Methoden zum Einsatz. Dazu gehören insbesondere synthetisch erzeugte Stimmenklone, die auf Basis weniger Sekunden Audiomaterial erstellt werden können. Diese werden genutzt, um Gespräche zu imitieren und Vertrauen aufzubauen, bevor sensible Daten abgefragt werden.

Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes ist die Kampagne weiterhin aktiv und zeigt eine zunehmende Dynamik. Ein erfolgreicher Zugriff ermöglicht es Angreifern, sowohl Einzel- als auch Gruppenchats vollständig mitzulesen. In vielen Fällen bleiben die Zugriffe über längere Zeit unbemerkt.

Ergänzend wird berichtet, dass teilweise QR-Codes eingesetzt werden, um zusätzliche Geräte mit bestehenden Konten zu verknüpfen. Dadurch lassen sich Sitzungen erweitern, ohne dass Nutzer dies unmittelbar erkennen. Das BSI empfiehlt im Fall verdächtiger Aktivitäten die sofortige Änderung der hinterlegten PIN, in schwerwiegenden Fällen das Löschen und erneute Einrichten des Kontos sowie die Information der eigenen Kontakte, um mögliche Folgeangriffe zu verhindern.