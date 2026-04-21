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Über vier Monate und 367 Sessions hinweg will ein Entwickler bei der Nutzung von Claude Code rund 215 kg CO₂-Ausstoß gemessen haben. Auf ein Jahr hochgerechnet wäre das etwa eine Tonne. Genau daraus ist mit ClaudeCarbon nun ein Werkzeug entstanden, das den geschätzten Emissionswert pro Sitzung direkt in der Statuszeile von Claude Code anzeigt.

Wie heise online berichtet, stammt das Tool von einem Entwickler, der nach eigenen Angaben beruflich Treibhausgasemissionen für große Unternehmen berechnet. ClaudeCarbon basiert auf Bash und SQLite, klinkt sich in die Claude-Code-Umgebung ein und protokolliert lokale Sitzungsdaten. Daraus schätzt das Werkzeug den Energiebedarf der Inferenz und den davon abgeleiteten CO₂-Fußabdruck.

Gemeint ist damit ausschließlich der Energieaufwand im Rechenzentrum während der eigentlichen Modellnutzung, also beim Verarbeiten von Prompts und Antworten. Training, Hardware-Produktion, Kühlung oder der Bau der Rechenzentren bleiben dagegen außen vor. Genau dort liegt die größte Einschränkung. ClaudeCarbon will keine belastbare Klimabilanz liefern, sondern vor allem eine Größenordnung sichtbar machen und die Nutzer sensibilisieren.

Die Werte sind laut Autor ausdrücklich Schätzungen, weil Anthropic bislang keine modellspezifischen Energiedaten veröffentlicht hat. Für Sonnet stützt sich das Tool auf eine 2025 erschienene Studie zum Energieverbrauch von LLM-Inferenz. Die Werte für Opus und Haiku werden davon abgeleitet. Bei Opus mit dem Faktor 3, bei Haiku mit dem Faktor 0,5. Auch die zugrunde gelegte CO₂-Intensität basiert nur auf US-Durchschnittswerten und nicht auf tatsächlichen regionalen Strommix-Daten.

Interessant ist daneben die technische Umsetzung. ClaudeCarbon grenzt sich recht klar von allgemeineren Lösungen wie CodeCarbon oder EcoLogits ab. Statt lokale Hardwarelast oder generische API-Antworten zu messen, nutzt das Tool native Hooks und Einstellungen von Claude Code selbst. Die Daten landen lokal in einer SQLite-Datenbank, historische Sessions lassen sich nachträglich auswerten und auf Wunsch erzeugt das Werkzeug sogar fertige PNG-Diagramme.

Aus diesen Daten gibt der Entwickler den Nutzern der Plattform umweltfreundlichere Möglichkeiten mit auf den Weg: Schon die Modellwahl soll einen deutlichen Unterschied machen. Zwischen den drei aktuellen Hauptmodellen von Anthropic liegen deutliche Unterschiede, wobei die kleineren und weniger leistungsfähigen Varianten natürlich auch auf weniger CO₂-Austoß kommen. Hinzu kommen Maßnahmen wie geringere Thinking-Token-Limits, früheres Context-Compacting oder das Herausfiltern überflüssiger Ausgaben. Im besten Fall sollen sich die Emissionen so um 50 bis 70 % senken lassen. Derweil pumpen große Unternehmen wie Amazon oder Microsoft Milliarden in die Technik.

Das Tool ist direkt über die Webseite des Entwicklers kostenlos erhältlich.