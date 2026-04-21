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Nachdem Meta für WhatsApp zuletzt bereits Werbung und weitere Monetarisierungsoptionen getestet hatte, folgt nun der nächste Schritt. Mit WhatsApp Plus testet der Messenger-Dienst ein kostenpflichtiges Abo, das in Europa 2,49 Euro pro Monat kosten soll und zunächst für ausgewählte Android-Nutzer verfügbar ist. Anders als bei vielen Premium-Modellen geht es dabei jedoch nicht um neue Kernfunktionen, sondern fast ausschließlich um mehr Personalisierung und Komfort.

Wie WABetaInfo berichtet, können Plus-Nutzer künftig bis zu 20 Chats anheften, während bislang nur drei möglich sind. Außerdem lassen sich Nachrichtentöne auf komplette Chatlisten anwenden, die Oberfläche kann mit bis zu 18 Farboptionen angepasst werden und auch für das App-Icon stehen mehrere alternative Designs bereit. Ergänzt wird das Paket durch exklusive Sticker und Klingeltöne, die nur zahlenden Nutzern angeboten werden sollen.

Gerade diese Auswahl zeigt, wie Meta WhatsApp künftig monetarisieren will. Die Basis des Messengers – also Chats, Anrufe und Privatsphäre-Funktionen – bleibt kostenlos. Bezahlt wird stattdessen für Zusatzkomfort und eine stärkere individuelle Anpassung. Das ist kein radikaler Umbau des Dienstes, allerdings ein weiterer Baustein in einer Strategie, WhatsApp Schritt für Schritt näher an das übliche Plattformgeschäft von Meta heranzuführen.

Laut WhatsApp lässt sich das Abo direkt in der App unter Einstellungen -> Abos und WhatsApp Plus verwalten. Nach aktuellem Stand ist das Abo ausschließlich für den regulären WhatsApp-Messenger vorgesehen, nicht jedoch für die Business-App. Zudem steht für das Plus-Abo eine kostenlose Testphase für einen Monat im Raum. Eine iOS-Version ist bislang nicht verfügbar und soll erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

WhatsApp operierte seit seiner Gründung 2009 ohne direkte Nutzerentgelte und war zumindest anfangs gegen eine Einmalgebühr erhältlich. Eine offizielle Bestätigung seitens Meta steht noch aus. Es bleibt fraglich, ob Nutzer bereit sein werden, für einen Dienst zu bezahlen, der über zwei Jahrzehnte hinweg kostenlos positioniert wurde.