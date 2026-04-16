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Die Europäische Kommission verschärft den Druck auf Meta wegen der Integration von Künstlicher Intelligenz in den Messenger WhatsApp. Nach vorläufiger Einschätzung der Wettbewerbshüter verstößt der Konzern gegen europäisches Recht, da er ausschließlich den eigenen KI-Assistenten in der Anwendung zulässt und konkurrierende Anbieter ausschließt.

Die Behörde prüft deshalb den Einsatz einstweiliger Maßnahmen, um mögliche Schäden für den Wettbewerb zu begrenzen. Eine endgültige Entscheidung steht allerdings noch aus, da es für das Verfahren keine feste Frist gibt. Die Ermittlungen laufen zudem auch erst seit Dezember 2025.

Aus Sicht der Kommission hat Meta im Oktober 2025 angekündigt, den Zugang für konkurrierende KI-Dienste einzuschränken, und setzt diese Praxis seit Anfang 2026 um. Für Nutzer bedeutet das, dass innerhalb von WhatsApp derzeit nur der hauseigene Assistent Meta AI zur Verfügung steht. Dieser kann unter anderem Texte generieren, Inhalte zusammenfassen, Übersetzungen liefern und Fragen beantworten.

Die Kommission hatte bereits im Februar 2026 angedeutet, notfalls regulatorisch einzugreifen, um den Zugang für andere Anbieter wiederherzustellen. Meta stellte daraufhin Anpassungen in Aussicht, die nach Ansicht der Behörde jedoch keine substanzielle Öffnung darstellen. Die nun diskutierten Maßnahmen würden daher so lange gelten, bis eine abschließende Bewertung vorliegt.

Meta weist die Vorwürfe indes zurück und argumentiert, dass Nutzern zahlreiche alternative KI-Angebote über andere Plattformen und Dienste zur Verfügung stünden. Aus Sicht des Unternehmens ist die Integration in WhatsApp kein entscheidender Vertriebsweg für KI-Anwendungen. Die Kommission sieht das anders und bewertet die Plattform aufgrund ihrer Reichweite als potenziell zentralen Zugangspunkt.

Der Fall reiht sich in eine Reihe laufender Verfahren gegen den Konzern ein. Die EU untersucht Meta bereits in anderen Bereichen, unter anderem im Zusammenhang mit Datentransparenz und dem Umgang mit illegalen Inhalten. Sollte sich der Verdacht bestätigen, könnten dem Unternehmen weitere regulatorische Maßnahmen oder hohe Geldstrafen drohen.