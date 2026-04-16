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Die Europäische Kommission hat verkündet, dass die Entwicklung der neuen App zur Altersverifikation abgeschlossen ist. Nach mehreren Monaten Testphase in ausgewählten Mitgliedstaaten soll die Anwendung nun in Kürze für Bürgerinnen und Bürger verfügbar sein. Die App ermöglicht es Nutzern, ihr Alter im Internet nachzuweisen, ohne dabei persönliche Daten wie Name oder Geburtsdatum preiszugeben.

Technisch basiert die Lösung auf dem Prinzip des Zero-Knowledge-Proofs. Dabei wird lediglich bestätigt, ob eine Person ein bestimmtes Alter erreicht hat, ohne zusätzliche Informationen offenzulegen. Nach Angaben von EU-Kommissarin Henna Virkkunen soll damit verhindert werden, dass Plattformen sensible Daten wie Ausweisdokumente oder biometrische Merkmale erfassen müssen.

Getestet wurde die Anwendung seit Juli 2025 in mehreren Ländern, darunter Dänemark, Frankreich, Spanien, Griechenland und Italien. Künftig soll sie vor allem den Zugang zu nicht altersgerechten Inhalten regulieren. Dazu zählen insbesondere pornografische Angebote, bei denen Minderjährige bislang oft unzureichend geschützt sind. Das Alter kann beispielsweise über den elektronischen Personalausweis oder über angebundene Drittanbieter wie Onlinebanking-Dienste verifiziert werden. Nach erfolgreicher Prüfung wird die Verbindung zwischen Nutzer und Identitätsnachweis getrennt, sodass keine Rückverfolgung möglich ist.

Die Anwendung ist plattformübergreifend nutzbar und funktioniert auf Smartphones, Tablets sowie Computern. Zudem wurde der Quellcode offen zugänglich gemacht, sodass externe Entwickler Einblick in die Funktionsweise erhalten. Mehrere Staaten planen bereits, die Technik in bestehende digitale Identitätssysteme zu integrieren.

Parallel dazu arbeitet die EU an einer einheitlichen Umsetzung in allen Mitgliedsländern. Ein entsprechender Koordinierungsmechanismus soll kurzfristig eingerichtet werden, um nationale Lösungen kompatibel zu machen. Inhalteanbieter werden aufgefordert, die neue Altersverifikation einzusetzen, da mit ihr eine standardisierte und datensparsame Methode zur Verfügung steht.

Grundlage für die Durchsetzung ist unter anderem der Digital Services Act, der Plattformen verpflichtet, Minderjährige besser zu schützen. In diesem Zusammenhang wurden bereits Verfahren gegen große Onlineplattformen eingeleitet, die ihren Pflichten beim Jugendschutz nicht ausreichend nachkommen sind.