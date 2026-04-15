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Nach Anthropic stellt nun auch OpenAI ein spezialisiertes KI-Modell für den Einsatz in der Cybersicherheit bereit. Das neue System mit der Bezeichnung GPT-5.4-Cyber richtet sich zunächst an einen begrenzten Nutzerkreis und soll insbesondere beim Aufspüren von Software-Schwachstellen unterstützen.

Das Modell ist darauf ausgelegt, komplexe Sicherheitsanalysen durchzuführen. Dazu gehören unter anderem das Identifizieren von Programmfehlern sowie Aufgaben wie Reverse Engineering. Im Vergleich zu klassischen KI-Systemen sind die Nutzungsbeschränkungen bewusst reduziert, um tiefere technische Analysen zu ermöglichen. Gleichzeitig bleibt der Zugriff stark reguliert.

Der Zugang erfolgt über das Programm Trusted Access for Cyber, das OpenAI Anfang 2026 gestartet hat. Teilnehmen können ausgewählte Sicherheitsforscher und Unternehmen aus dem Bereich IT-Sicherheit, die ihre Identität nachweisen müssen. Zunächst sollen mehrere Hundert Nutzer Zugriff erhalten, eine schrittweise Ausweitung auf mehrere Tausend Teilnehmer ist vorgesehen.

Mit diesem Ansatz versucht OpenAI, einen Mittelweg zwischen technologischem Fortschritt und Risikobegrenzung zu finden. Leistungsfähige Werkzeuge zur Analyse von Sicherheitslücken können auch missbraucht werden, weshalb der Zugang bewusst eingeschränkt bleibt. Gleichzeitig sollen aber zumindest Experten in die Lage versetzt werden, Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und zu beheben.

Ein ähnliches Vorgehen verfolgt Anthropic mit seinem Modell Mythos, das ebenfalls nur einem ausgewählten Kreis zur Verfügung steht. Klar ist, dass KI-Systeme zunehmend in der Lage sind, bislang schwer auffindbare Sicherheitslücken schnell zu identifizieren. Zudem verschiebt sich der Umgang mit Software-Sicherheit weiter in Richtung automatisierter Analyse. Im Umkehrschluss gewinnen daher auch die Fragen zur Kontrolle und sicheren Nutzung dieser Werkzeuge an Bedeutung.