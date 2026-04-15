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Der Hype um OpenClaw geht auch an Microsoft nicht spurlos vorbei. Denn wie aktuelle Berichte zeigen, arbeitet das Unternehmen offenbar an einer neuen Generation seines KI-Assistenten Copilot, welche deutlich über die bisherigen Funktionen hinausgehen soll. Im Mittelpunkt steht dabei die Entwicklung eines autonomen Systems, das Aufgaben eigenständig im Hintergrund erledigt und dabei aktiv mit Software interagiert. Eine offizielle Vorstellung dieser Weiterentwicklung wird zur Entwicklerkonferenz Build im Juni 2026 erwartet.

OpenClaw hat zu Beginn des Jahres einen beispiellosen Hype in der KI-Szene ausgelöst und wurde zum am schnellsten wachsenden Open-Source-Projekte in der Geschichte von GitHub. Im Gegensatz zu klassischen Sprachmodellen, die vor allem Inhalte reaktiv analysieren und erzeugen, verfolgt OpenClaw als agentisches System einen anderen Ansatz. Die Software agiert wie ein digitaler Stellvertreter und kann dabei mühelos pro-aktiv komplette Arbeitsabläufe übernehmen.

Microsoft will dieses Konzept nun aufgreifen, dabei jedoch größeren Wert auf Sicherheitsmechanismen und kontrollierte Einsatzbereiche legen. Hintergrund sind vorwiegend Bedenken hinsichtlich Datenschutz und möglicher Fehlfunktionen, die bei autonomen Systemen deutlich schwerwiegendere Folgen haben können als bei rein passiven Anwendungen.

Der geplante neue Copilot soll beispielsweise E-Mails in Outlook eigenständig auswerten, Termine koordinieren und täglich strukturierte Aufgabenlisten erstellen. Damit verschiebt das Unternehmen den Fokus von unterstützender KI hin zu weitgehend selbstständig handelnden Systemen. Künftige Versionen des Assistenten sollen zudem gezielt für einzelne Unternehmensbereiche angepasst werden, etwa für Vertrieb oder Verwaltung. Dadurch soll der Zugriff auf Daten und Funktionen auf das notwendige Minimum reduziert werden, um Risiken zu begrenzen.

Noch ist allerdings offen, wie die technische Umsetzung im Detail erfolgt. Während cloudbasierte Lösungen Vorteile bei Leistung und Wartung bieten, stehen sie häufig im Konflikt mit Datenschutzanforderungen. Eine hybride Architektur, bei der sensible Prozesse lokal und rechenintensive Aufgaben extern verarbeitet werden, könnte als möglicher Mittelweg dienen.

OpenClaw gewährt einen Vorgeschmack auf die Softwarenutzung von Morgen. Der Trend geht zunehmend in Richtung Systeme, die nicht nur reagieren, sondern eigenständig handeln und komplexe Abläufe übernehmen können. Mit der Entwicklung eines autonomen Copilot reagiert Microsoft auf einen grundlegenden Wandel im KI-Markt.