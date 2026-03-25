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Deutschland richtet seine digitale Verwaltungsstrategie neu aus und setzt künftig verbindlich auf offene Dokumentenstandards. Im Rahmen des sogenannten Deutschland-Stacks wird das Open Document Format zur Pflicht für offizielle Dokumente in Behörden, ergänzt durch barrierefreie PDF-Varianten wie PDF/UA. Proprietäre Formate wie das von Microsoft Word genutzte OOXML werden damit aus dem Standardbetrieb verdrängt.

Das Open Document Format ist ein international standardisiertes, XML-basiertes Dateiformat, das Inhalte strukturiert und softwareunabhängig speichert. Texte, Tabellen und Präsentationen werden dabei in offenen Spezifikationen abgelegt, wodurch sie langfristig lesbar bleiben sollen, ohne an eine bestimmte Anwendung oder Version gebunden zu sein. Diese technische Offenheit ermöglicht eine konsistente Verarbeitung über unterschiedliche Systeme hinweg und reduziert Kompatibilitätsprobleme, die bei proprietären Formaten häufiger auftreten.

Programme wie LibreOffice nutzen ODF nativ und bieten damit eine direkte Umsetzung der neuen Vorgaben. Durch die standardisierte Struktur lassen sich Dokumente einfacher zwischen verschiedenen Anwendungen austauschen, ohne dass Formatierungen, Metadaten oder eingebettete Inhalte verloren gehen. Gleichzeitig kann die klare Spezifikation die Integration in bestehende IT-Systeme erleichtern. Durch die Vereinheitlichung der Dateiformate können Schnittstellen vereinfacht und Fehlerquellen reduziert werden.

Der Deutschland-Stack verfolgt darüber hinaus das Ziel, die digitale Souveränität zu stärken. Offene Standards und Schnittstellen bilden dabei die Grundlage für flexible IT-Architekturen, die unabhängig von einzelnen Anbietern betrieben werden können. Dies betrifft nicht nur die Dokumentenverarbeitung, sondern auch die Speicherung und Verwaltung von Daten innerhalb nationaler oder europäischer Infrastrukturen.

Technisch bedeutet die Umstellung auch Anpassungen bei Softwarebeschaffung und Systemintegration. Anwendungen müssen ODF vollständig unterstützen, inklusive erweiterter Funktionen wie Makros, Metadatenverwaltung und barrierefreie Dokumentstrukturen. Gleichzeitig gewinnt die Kompatibilität mit bestehenden Systemen an Bedeutung, da Datenbestände aus proprietären Formaten migriert werden müssen.

Mit der Entscheidung folgt Deutschland einem breiteren europäischen Trend hin zu offenen Standards. Initiativen wie das European Interoperability Framework setzen ebenfalls auf transparente, standardisierte Technologien, um langfristige Zugänglichkeit, Sicherheit und Systemunabhängigkeit anzustreben.