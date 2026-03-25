Werbung

OpenAI plant, seine Video-KI Sora einzustellen. Die Anwendung, die erst vor rund 15 Monaten gestartet wurde, soll sowohl in ihrer Ausführung als App als auch als API nicht weitergeführt werden. Ein konkreter Termin für die Abschaltung steht allerdings noch aus, die Nutzung ist damit vorerst weiterhin möglich.

Sora war darauf ausgelegt, aus Texteingaben realistische Videosequenzen zu generieren. Die zugrundeliegenden Modelle verarbeiten dabei große Datenmengen und kombinieren Bild- und Bewegungsinformationen mithilfe neuronaler Netze, um kohärente Szenen mit physikalisch plausiblen Abläufen zu erzeugen. Diese Form der Generierung erfordert erhebliche Rechenleistung, da pro Anfrage komplexe Modelle für Bildsynthese, Bewegungsvorhersage und zeitliche Konsistenz gleichzeitig ausgeführt werden. Der Betrieb solcher Systeme ist entsprechend kostenintensiv.

Nach Angaben des Unternehmens soll sich das bisherige Sora-Team künftig stärker auf sogenannte World-Simulation konzentrieren. Dabei geht es um KI-Modelle, die reale Umgebungen und physische Interaktionen möglichst präzise nachbilden können. Solche Systeme gelten als Grundlage für Anwendungen in der Robotik, bei denen Maschinen komplexe Aufgaben in realen Umgebungen ausführen sollen.

Die strategische Neuausrichtung steht im Zusammenhang mit einer stärkeren Fokussierung auf professionelle Anwendungen. In den vergangenen Monaten hat OpenAI seine Angebote zunehmend auf Entwickler, Unternehmen und datenintensive Einsatzszenarien ausgerichtet. Der Wettbewerb im Bereich großer Sprach- und Multimodalmodelle verstärkt diesen Trend zusätzlich.

Neben den technischen Anforderungen spielen dabei auch wirtschaftliche Faktoren eine Rolle. Hohe Betriebskosten und rückläufige Nutzerzahlen bei Sora haben offenbar dazu beigetragen, die Prioritäten neu zu setzen. Gleichzeitig deutet sich an, dass Investoren ihre Engagements überprüfen. Berichten zufolge hat Disney eine geplante Beteiligung in Milliardenhöhe zurückgezogen.

Die Entscheidung unterstreicht die Herausforderungen bei der Skalierung rechenintensiver KI-Anwendungen im Consumer-Bereich. Während die technologischen Möglichkeiten weiter wachsen, bleibt die effiziente Bereitstellung solcher Dienste eine zentrale Hürde, insbesondere wenn hohe Qualität und breite Verfügbarkeit gleichzeitig gewährleistet werden sollen.