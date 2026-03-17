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Offenbar testet Meta derzeit die Einführung eines Gastzugangs zum Messenger WhatsApp. Damit soll es möglich sein, Nachrichten mit Personen auszutauschen, die selbst keinen Account beim Messenger besitzen. Das Feature befindet sich derzeit in einer Testphase für ausgewählte Nutzer auf Android- und iOS-Geräten.

Der Zugang erfolgt dabei über einen Einladungslink, den registrierte Nutzer direkt aus der App heraus generieren können. Dieser Link kann anschließend über verschiedene Kanäle wie SMS oder E-Mail versendet werden. Öffnet der Empfänger den Link, startet ein temporärer Chat im Webbrowser des Geräts. Das Gespräch läuft über die Web-Oberfläche des Messengers und benötigt keine Installation der App. Technisch basiert die Lösung auf der Weiterentwicklung von WhatsApp Web, dessen Architektur in den vergangenen Jahren stärker von einer permanenten Verbindung zum Hauptgerät entkoppelt wurde.

Trotz der vereinfachten Zugangsstruktur bleibt die Kommunikation laut Anbieter durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt. Für die temporären Sitzungen werden eigene kryptografische Schlüssel generiert, sodass Nachrichten auch in dieser Form verschlüsselt übertragen werden. Eine Verifizierung der Identität des Gastes findet jedoch nicht statt.

Der Funktionsumfang der Gastzugänge ist aktuell aber noch deutlich eingeschränkt. Die Kommunikation beschränkt sich ausschließlich auf Textnachrichten. Medieninhalte wie Fotos, Videos, Dokumente oder Sprachnachrichten werden nicht unterstützt. Auch Audio- oder Videoanrufe stehen über den temporären Zugang nicht zur Verfügung. Zudem können Gäste nicht an Gruppenchats teilnehmen. Diese Beschränkungen sollen laut Berichten sicherstellen, dass der volle Funktionsumfang weiterhin nur registrierten Nutzern zur Verfügung steht.

Ein weiterer Unterschied zur klassischen Nutzung betrifft die Benachrichtigungen. Da Gäste die Anwendung nicht installiert haben, erhalten sie keine Push-Mitteilungen über neue Nachrichten. Um Antworten zu lesen, müssen sie das Chatfenster aktiv im Browser öffnen. Dadurch ist die Kommunikation stärker an die aktive Nutzung der Seite gebunden. Auch die Dauer der Sitzung ist begrenzt. Bleibt ein Gespräch zehn Tage lang inaktiv, verfällt der Zugriff automatisch. Soll die Unterhaltung danach fortgesetzt werden, muss der Gastgeber einen neuen Einladungslink erzeugen.

Wann und ob der Gastzugang die Testphase verlässt und für alle Nutzer verfügbar wird, ist derzeit unklar. Auch über die Motive lassen sich nur Vermutungen anstellen. Seit Oktober 2025 erlaubt WhatsApp in der EU die Nutzung einer der sogenannten Interoperabilitäts-Funktion. Die bisher unterstützten Messenger sind aber allesamt reine Randerscheinungen. Möglicherweise sieht Meta in der aufgezwungenen Funktion dennoch eine Gefahr für das eigene Ökosystem, sollten bald größere Messenger Zugang dazu bekommen. Ein niedrigschwelliger Gastzugang könnte dann einer potenziellen Abwanderungswelle von Nutzern vorbeugen.