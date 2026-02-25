Werbung

In der Nacht auf Mittwoch hat der beliebte Passwortmanager 1Password seine Nutzer per E-Mail über eine bevorstehende Preiserhöhung informiert, die zum 27. März 2026 in Kraft treten wird. Es ist die erste Anpassung der Abo-Preise seit mehreren Jahren und fällt daher deutlich aus. Das Individual-Jahresabo steigt von bislang 35,88 US-Dollar auf künftig 47,88 US-Dollar, was einem Aufschlag von exakt 12 US-Dollar, bzw. rund 33 % entspricht. Für Europa fällt die Erhöhung sogar noch stärker aus: Dort zahlen Nutzer künftig 43,80 Euro pro Jahr, statt wie bislang 32,88 Euro – ein Anstieg von fast 38 %.

Auch Familien-Abonnenten bleiben von der Erhöhung nicht verschont. Der Family-Plan, der bis zu fünf Nutzer unter einem Dach bündelt, wechselt von 59,85 auf 71,88 US-Dollar jährlich – ebenfalls ein Aufschlag von 12 US-Dollar pro Jahr, was umgerechnet einem Mehrbetrag von einem US-Dollar pro Monat entspricht. Monatliche Abonnements sowie Geschäftskunden-Tarife sind von der Anpassung nach aktuellem Stand nicht betroffen. Bei monatlicher Bezahlung werden die Preise weiterhin mit 4,99 US-Dollar, bzw. 4,39 Euro für das Individual- und mit 7,99 US-Dollar, bzw. 6,99 Euro für das Familien-Paket angegeben.

Zur Begründung verweist das Unternehmen in seiner Kommunikation auf zahlreiche neue Funktionen, die in den vergangenen Jahren ohne begleitende Preisanpassung eingeführt worden seien. Konkret nennen die Entwickler das automatische Speichern von Anmelde- und Zahlungsdaten, verbesserte Warnmeldungen über das Watchtower-Feature – das Konten auf Datenlecks und schwache Passwörter überwacht –, KI-gestützte Funktionen zur automatischen Benennung von Einträgen, erweiterte Kontowiederherstellungsoptionen sowie verbesserten Schutz vor Phishing-Angriffen. Das Unternehmen argumentiert, dass Wert und Funktionsumfang der Plattform erheblich gewachsen seien, während die Preise jahrelang auf dem Niveau von vor fast einem Jahrzehnt eingefroren blieben.

Während US-Kunden die Preiserhöhung stillschweigend mit ihrer nächsten Verlängerung akzeptieren, müssen Nutzer in Europa und einigen weiteren Regionen der Änderung aktiv zustimmen – andernfalls wird das Abonnement automatisch beendet. Die Zustimmung erfolgt über das Nutzerportal unter my.1password.com. Wer sein Abo vor dem Stichtag des 27. März verlängert, sichert sich den alten Preis für ein weiteres Jahr – die Preiserhöhung greift dann erst bei der übernächsten Verlängerung. Für viele Nutzer läuft damit ein relativ kurzes Zeitfenster, in dem noch die alten Konditionen gelten.

Zum Vergleich: Bitwarden, der wohl beliebteste Open-Source-Konkurrent, bietet sein Jahresabo für rund 20 US-Dollar an. Auch KeePass, die kostenlose Offline-Alternative, dürfte in den kommenden Wochen daher wieder verstärkt Aufmerksamkeit auf sich ziehen.